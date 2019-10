Bugár nevie, čo SMK vlastne chce od spolupráce s maďarskými stranami

BRATISLAVA - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár podľa svojich slov nevie, čo vlastne SMK chce v súvislosti so spoluprácou maďarských strán na Slovensku. Bugár to povedal na štvrtkovom brífingu. Na avizované piatkové (25. 10.) stretnutie piatich politických strán zastupujúcich maďarské menšiny Most-Híd pravdepodobne pôjde, ešte sa však musia dohodnúť, kto bude stranu zastupovať. Predseda Mosta-Híd to zrejme nebude.

"Republiková rada SMK sa rozhodla, že na báze spojenia dvoch strán, teda SMK a Mosta-Híd, poviem to tak - vytvorením volebnej strany - fakticky vzniká to, na základe čoho je možné rokovať s ďalšími stranami o prípadnej spolupráci. Toto v utorok (22. 10.) odmietlo vedenie, to znamená len republikové predsedníctvo, takže išlo proti uzneseniu vyššieho orgánu, ale to je ich vec. To znamená, že ja neviem, čo chcú," skonštatoval Bugár.

Podotkol, že v piatok (25. 10.) sa má stretnúť päť strán zastupujúcich maďarskú menšinu, pričom predseda Maďarského fóra Zsolt Simon útočí na najsilnejšiu stranu. "Jedna z tých piatich strán útočí na najsilnejšiu stranu. Ako sa dá spolupracovať, keď na nás takto strieľajú?" povedal. Bugár tiež uviedol že za hnutím Spolupatričnosť vidia snahy maďarskej vládnej strany Fidesz. Po desaťročnom budovaní strany Most-Híd podľa jeho slov nie je možné, aby takéto snahy pripustili. "Ja si nemyslím, že toto je možné. Keby som to ja presadzoval, strana Most-Híd ma zožerie za živa," dodal.

Predsedníctvo SMK v utorok (22. 10.) odmietlo predvolebnú spoluprácu s Mostom-Híd, ktorú predtým vyrokovali delegácie strán. Podľa vyrokovaného návrhu mali strany spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine. MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. SMK po odmietnutí dohody avizovala, že chce naďalej iniciovať stretnutie k ďalšej spolupráci. Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce. Nateraz sa na spolupráci dohodol len vlády Most-Híd s mimoparlamentnou stranou MKDA.