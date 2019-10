Ďalší prieskum aj s Harabinom! Smer aj Kiska mierne rastú, najväčší pád PS-Spolu

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, vyhral by ich SMER - sociálna demokracia. Druhú priečku obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, tretiu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko.

Prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania (CATI) sa uskutočnil v dňoch 7. až 10. októbra. Vykonala ho nezávislá marketingová agentúra AKO.

Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Zadávateľom výskumu bola politická strana Za ľudí.

Otázka znela: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

7,9 % respondentov deklarovalo, že by určite nešli voliť, 23,5 % nevedelo, koho by teraz volili a 1,4 % odmietlo prezradiť, koho by volili.

Voľby by vyhral Smer-SD (20,1 %). Za ním skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia (12,7 %). Prvú trojku uzavrela strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (12,3 %). Na štvrtom mieste sa umiestnila strana Za ľudí (12,0 %), na piatom strana Sloboda a Solidarita (6,7 %). Šiesta skončila Slovenská národná strana (6,4 %), siedma Sme rodina - Boris Kollár (5,9 %), ôsma OĽaNO (5,8 %) a do parlamentu by sa dostala aj KDH (5,6 %).

Do parlamentu by sa nedostali strany MOST-HÍD (3,9 %), SMK (3,1%), Dobrá voľba (1,7 %), Socialisti.sk (1,3 %), VLASŤ (1,3 %), KSS (0,4 %), Strana zelených Slovenska (0,4 %), Maďarské fórum (Magyar fórum) (0,3 %), Národná koalícia (0,1 %).