Demokratické jadro opúšťa SaS: VIDEO Za tri mesiace sa kolektívne pomiatli, odkázal im Sulík

Koniec. Vystupujeme zo SaS. Toto sú slová, ktorými na sociálnej sieti členovia Demokratického jadra strany oznámili, že ju opúšťajú. Odchody sa dali čakať po výzve samotného Richarda Sulíka a po udalostiach na sobotnom sneme, keď zo strany vylúčili Natáliu Blahovú a schválili Sulíkovu kandidátku bez členov Demokratického jadra.

NAŽIVO Richard Sulík po škončení poslaneckého klubu

Stranícky konflikt je dnešným dňom definitívne ukončený. „Zatiaľ evidujeme vystúpenie 21 členov, je to prakticky celá skupinka, ktorá bola na tlačovej besede. Som tád, že títo ľudia odišli. Dvakrát som ich vyzval, aby stranu opustili, lebo škodili strane. Škodia ďalej,a le to už nás nemusí zaujímať,“ povedal Sulík na úvod. Podľa neho to nebol hodnotový konflikt, ani konflikt o zachovaní charakteru. „Nerozumiem, čo týchto ľudí celé mesiace hnalo, aby nakoniec sa takto vyšachovali kompletne vo zo strany.“

SaS nie je oslabená, odchádza partia, ktorá sa navzájom zblba

Podľa Sulíka niektorých „žrali mrle“ a vkuse vymýšľali a odmietali návrhy na to, aby sa situácia rozumne vyriešila. „Nakoniec to skončilo ich odchodom.“ Sulík poslal 4. októbra všetkým krátku genézu, ako sa to vyvíjalo. „Mrzí ma táto situcia, neviem, čo hnalo kolegov k politickej samovražde.“ Ten, kto im to poradil bol podľa Sulíka hlúpy.

Líder liberálov oznámil, že síce vyše dvadsať ľudí vystúpilo, no 23 do strany vstupuje. „Sú to ľudia, ktorí kvôli skupinke zvažovali vstup, ale aj takí, ktorí v minulosti vystúpili kvôli Galkovi,“ povedal. Do strany vstupujú aj niektorí okresní predsedovia. „Odmietam tvrdenia o oslabovaní či štiepení. Nie je to pravda. Odchádza partia ľudí, ktorá sa navzájom zblbla. V tejto strane mohli mať aj mali všetko,“ komentoval Sulík.

Sulík tomu nerozumie

Novým šéfom poslaneckého klubu je Martin Klus. Šéfom výboru pre ľudské práva je Roman Foltín. Podpredsedami poslaneckého klubu sa stali Karol Galek a Branislav Gröhling. V poslaneckom klube SaS je jedenásť ľudí, Klus debatuje s dvanástym členom, či odíde, alebo ostane. Sulík uviedol, že ako predseda nesie zodpovednosť. „Úspech má veľa otcov, neúspech len jedného,“ povedal. Stále však nerozumie, čo sa stalo. „Neviem, prečo sa za tri mesiace kolektívne pomiatli. Nehovorím, že som bez viny, to musia posúdiť iní.“

Koniec. Vystupujeme zo SaS.

Včera oznámila svoj odchod Jana Kiššová. Blahová sa následne vzdala postu predsedníčky poslaneckého klubu. Listom o tom informovala predsedu parlamentu. Zo svojho postu podpredsedu klubu odstúpil aj Jozef Rajtár. Dnes opustili stranu na čele s Galkom desiatky ďalších členov. „K dnešnému dňu vystupujem zo strany Sloboda a Solidarita – takéto prosté oznámenia prichádzajú do Liberálneho domu z rôznych kútov Slovenska,“ uviedli na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Demokratické jadro SaS

„Dnes sa k Jane Kiššovej pridali Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Miroslav Ivan, Vladimír Sloboda, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka, Pavol Kubiš a mnohí ďalší. Voľným odhadom ich k dnešnému dňu bude zhruba tridsať a s veľkou pravdepodobnosťou pribudnú ďalší,“ uviedli predstavitelia platformy. Strana SaS sa totiž zmenila, čo deklarovali už od snemu zo začiatku septembra. Práve vtedy vzbúrenci založili platformu. „Stratila morálny kompas. Nedokázali sme tomu zabrániť, pretože ešte neprecitol dostatočný počet členov. Je nám to veľmi ľúto,“ dodali.

Galko je sklamaný

Ľubomír Galko, ktorý stojí na čele Demokratického jadra, pociťuje sklamanie z toho, kam sa strana, ktorú spoluzakladal, dostala. „Šiel som do politiky bojovať proti korupcii a pomôcť zlepšiť život ľuďom na Slovensku. Dnes na tieto ušľachtilé ciele nevidím v SaS pre mňa priestor,“ uviedol na Facebooku.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Zatiaľ však nevie, či bude pokračovať v politike v inej strane, alebo v politike definitívne skončí. „Rozhodnem sa v blízkej budúcnosti, zatiaľ sú všetky možnosti otvorené. Je mi ľúto, že naši voliči museli byt svedkami rozkolu a rozpadu SaS v priamom prenose,“ dodal.

Aj Jozef Rajtár sa k svojmu odchodu vyjadril na sociálnej sieti. „Priatelia, dnešným dňom a po 11 rokoch opúšťam SaS. Bol som s ňou v dobrom aj zlom. Keď padala aj keď stúpala. Snažili sme sa o zmenu. Na začiatku sme dva roky chodili do ulíc, zbierať podpisy a rozprávať sa s ľuďmi,“ napísal. „Odkedy som bol poslancom, snažil som sa o zmenu z plných síl a do boja s mafiou ovládajúcou štát som dal všetko, čo som vedel. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali a prispeli k zmenám, ktoré sme dosiahli!“

Rozpad SaS nehrozí, vinu majú obe strany

Napriek tomu, že dnes oznámilo odchod zo strany približne 30 ľudí, rozpad strane nehrozí. Myslí si to Tomáš Koziak z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podľa neho je to na jednej strane signál voličom o štiepení SaS, na druhej strane to môže paradoxne pomôcť stabilizovať stranu zvnútra. Koziak tiež hovorí, že za vzniknutú situáciu nesú zodpovednosť predseda SaS Richard Sulík aj ľudia okolo Ľubomíra Galka v Demokratickom jadre SaS.

„Odchod niekoľkých desiatok ľudí stranu určite neposilní. Je to signál voličom, že sa strana vo vnútri štiepi. Na druhej strane je to dobré pre stabilitu vo vnútri strany. Nazval by som to investíciou do budúcnosti, aby strana fungovala bez výraznejších vnútorných rozporov,“ povedal Koziak. Za vzniknutú situáciu nesú podľa neho zodpovednosť predseda SaS Richard Sulík aj ľudia okolo Ľubomíra Galka v Demokratickom jadre SaS. „Na jednej strane je to neústupčivosť Sulíka a na druhej strane neuspokojené ambície ľudí okolo Galka. Sulík je zakladateľ a strana je jeho dieťaťom, možno preto ma k nej taký majetnícky vzťah. Nerád by sa vzdal pozície lídra, o to citlivejšie vníma tlaky na jeho osobu, ktoré by mohli viesť k odchodu z pozície lídra,“ myslí si Koziak.

V prieskume z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V septembrovom prieskume strane preferencie klesli na šesť percent. Koziak to pripisuje viacerým faktorom, napríklad vzniku strán Za ľudí či koalície Progresívne Slovensko/Spolu, ktoré majú podobné zameranie voličov. „Strane rozpad nehrozí, len sa odštiepi časť ľudí. Strana má stále potenciál, aby v parlamentných voľbách preliezla päťpercentnú hranicu. Jej účasť v budúcom parlamente nie je ohrozená,“ povedal politológ.