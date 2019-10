Smer chce pre penzistov trinásty dôchodok, možno ho predloží ešte do volieb

"Nevylučujem, že s týmto návrhom Smer príde ešte v tomto volebnom období," povedal na štvrtkovej tlačovej besede predseda strany Robert Fico. Takýto krok považuje za správny. "Dôchodcovia si trinásty dôchodok nepochybne zaslúžia," tvrdí.

Šéf Smeru-SD upozornil aj na to, že v stredu dostali z úradov práce a sociálnych vecí rodičia prvákov na základných školách 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb. "Išlo príspevok, ktorý sme schválili na návrh Smeru-SD," povedal. Smer-SD podľa neho uvažuje nad tým, že by sa tento príspevok v budúcnosti rozšíril. "Aby to nebolo iba na prvákov, ale uvažujeme, či by sa to nemohlo dotýkať viacerých ročníkov základnej školy," povedal.

Streda bola dominantným dňom

Streda bola podľa Fica z pohľadu sociálnej demokracie dominantným dňom, keďže parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde, či novelu zákona o náhradnom výživnom. "S potešením a mierou satisfakcie konštatujem, že za tento zákon hlasovala ústavná väčšina," povedal k schváleniu novely zákona o minimálnej mzde.

Podľa tejto novely bude od roku 2021 minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. "Odteraz budeme minimálnu mzdu vypočítavať tak, že bude predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve," povedal Fico. Predpokladá, že vďaka tejto novele zákona minimálna mzda v roku 2021 stúpne z budúcoročných 580 eur na 640 až 650 eur.

V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by mohli najnižšie zárobky na Slovensku vzrásť z budúcoročných 580 eur až na 653 eur. Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií by totiž priemerná hrubá mzda na Slovensku za tento rok mohla dosiahnuť 1 088 eur.

Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický úrad SR začiatkom marca budúceho roka.Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky bude mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov. Ak sa na sume minimálnej mzdy na rok 2021 spoločne dohodnú zamestnávatelia a odborári do 15. júla budúceho roka alebo dohoda o najnižších hrubých zárobkoch nastane spoločne s predstaviteľmi vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta budúceho roka, dohodnutá výška minimálnej mzdy bude záväzná.

Parlament schválil novelu zákona

Parlament v stredu schválil novelu zákona o náhradnom výživnom od poslancov za Smer-SD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude podávať trestné oznámenie pri neplatení výživného a náhradné výživné od štátu bude dostupnejšie väčšiemu počtu matiek. Kým v súčasnosti sa neplatenie výživného stáva trestným činom po troch mesiacoch neplatenia, po novom bude stačiť neplatenie výživného dva mesiace.

Úrady práce a sociálnych vecí budú povinné podať trestné oznámenie na neplatiaceho rodiča pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy. Zvýši sa aj maximálna suma náhradného výživného od štátu, zo súčasných 115 eur do maximálnej výšky 355 eur. Dostupnosť náhradného výživného stúpne aj preto, že sa posunie maximálna hranica čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné. V súčasnosti môže mať rodič, prevažne matka, čistý príjem do 673 eur, po novom sa táto hranica zvýši na 1 010 eur.