SNS opäť o interrupciách: Mimovládne organizácie s tvrdým odkazom na politikov

BRATISLAVA - Lekárom by mohla pribudnúť povinnosť zobraziť počas sonografického vyšetrenia žene, ktorá plánuje potrat, obraz embrya a bezplatne ho vytlačiť. Ak to bude technicky možné, tiež by jej mali zabezpečiť, aby počula tlkot jeho srdca. Zaviesť to má novela zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne Slovenskej národnej strany (SNS). Návrh Evy Smolíkovej, Evy Antošovej a Magdalény Kuciaňovej sa pokúša zakázať reklamu na interrupcie nielen pre slovenské ženy, ale aj pre ženy žijúce v zahraničí.