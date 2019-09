Národný pochod za život: VIDEO Desaťtisíce ľudí vyšlo do ulíc, SNS skritizovalo kotlebovcov

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Požiadavkou organizátorov Národného pochodu za život je odstránenie diskriminácie nenarodených detí. Pochodu sa podľa organizátorov zúčastnilo 50-tisíc ľudí. Veria, že im taký veľký počet ľudí pomôže presadiť legislatívnu zmenu interrupcií.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Dnes sa nás tu zišlo 50.000. Boli to ľudia, ktorí prišli, aby povedali, že nám záleží na ochrane života úplne každého človeka, aj toho najmenšieho z nás, nenarodených detí,“ povedal hovorca Národného pochodu za život Patrik Daniška s tým, že na Slovensku sa podujatie uskutočnilo po tretíkrát.

Organizátori vyzvali politické strany, aby spustili svoje vlajky

Bratislavský arcibiskup a organizátor podujatia Stanislav Zvolenský v úvodnom príhovore pochválil návštevníkov pochodu, že svojou účasťou ukázali, že život berú ako nenahraditeľný dar. Podľa pro-life aktivistu a ďalšieho organizátora národných pochodov Mareka Michalčíka prínosom pochodu a pro-life organizácii je, že téma ochrany života na Slovensku žije. „Snažíme sa ochraňovať nenarodené deti. Dobre, je že počet potratov klesá a verím, že k tomu prispeli aj Národné pochody za život,“ uviedol, pričom konštatoval, že nenarodené dieťa je človek.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Organizátori takisto prízvukovali, že ich spojila ochrana života a nie ľudský plán. Viackrát tým vyzvali politické strany, aby spustili svoje vlajky, v dave sa totiž objavili aj vlajky Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Početné rodiny, mladí a starí zo všetkých kútov Slovenska, podľa odhadu organizátorov desaťtisíce ľudí, po hlavnom programe spoločne vykročili na pochod.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

SNS kritizuje kotlebovcov

Národný pochod za život je celonárodná, nepolitická a nadkonfesijná platforma. „Aj keď sme verejne činné osoby, je pre nás neprijateľné zneužívať túto tému na vytĺkanie politického kapitálu. Nepáči sa nám, keď niektoré strany bez rešpektu prídu na celospoločenský pochod so straníckymi symbolmi. Nesvedčí to o ich politickej kultúre,“ povedal Lukáš Machala, poradca predsedu NRSR Andreja Danka.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Desaťtisíce účastníkov dnes potvrdili, že Slováci dlhodobo podporujú kultúru života a sú verní tradíciám. Podľa predsedu Narodnej rady SR a SNS Andreja Danka je politika podpory života kľúčová pre ďalšie smerovanie Slovenska. Národniari budú ešte viac ako doteraz prihliadať na oprávnené požiadavky slovenských rodín. Podpora pôrodnosti Slovákov a podpora dostupného bývania je jednou z priorít politiky SNS na najbližšie volebné obdobie.

Kotlebovci neposlúchli

Podporovatelia ĽSNS však toto usmernenie neposlúchli. „Napriek tomu, že to nerešpektovali, nechceli sme hrotiť situáciu. Zamerali sme sa predovšetkým na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí,“ uviedli organizátori. Podľa koordinátora pochodu Mareka Michalčíka má stáť na Námestí SNP v Bratislave pamätná tabuľa tretieho Národného pochodu za život. „Bude to pripomienka, že za 60 rokov potratového zákona sme nedovolili narodiť sa 1,4 miliónu ľuďom,“ povedal.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Na pochod prišlo okrem politikov SNS aj množstvo členov KDH. Alojz Hlina už včera oznámil, že sa pochodu zúčastní. Hlina uviedol, že podporuje požiadavku organizátorov Pochodu za život zakázať interrupcie. „Pochodu sa zúčastňujem, takto mu vyjadrujem podporu,“ povedal Hlina s tým, že sa strana bude intenzívne zaoberať požiadavkami organizátorov. Na pochode bol a Milan Majerský, Ivan Štefanec či Miriam Lexmann. Pochodu sa zúčastnili aj členovia strán Sme rodina či OĽaNO.

Výzva pre politikov, život treba chrániť

Organizátori pochodu vyzvali verejných činiteľov, poslancov Národnej SR, vládu SR, prezidentku SR a štátne inštitúcie, aby zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Organizátori poukázali na to, že potraty sú momentálne legálne do 12. týždňa tehotenstva a ak má dieťa postihnutie, ešte dlhšie.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Práve to vnímajú ako diskrimináciu. Verejné zhromaždenie považujú organizátori za silný mandát. „Ľudia chcú, aby nastala nejaká zmena. Niektorí čelní predstavitelia povedali, že tu nie je spoločenská objednávka po zmene, že zákon, ktorý umožňuje zabíjať nenarodené deti, je dostatočný. My si to nemyslíme, aj preto sme sem prišli, aby sme povedali, že stav, ktorý je, je zlý. Chceme ho zmeniť,“ mienia.

Žena v zlej situácii nesmie ostať bez pomoci

Spoluhovorkyňa národného pochodu Anna-Mária Cerovská zdôraznila aj potrebu konkrétnej pomoci. Za dôležité považuje, aby žiadna žena v zlej sociálnej situácii nezostala bez pomoci. „Sú tu organizácie, ktoré na Slovensku fungujú, ako Poradňa Alexis, Zachráňme životy alebo Áno pre život. Boli by sme radi, keby sa dostali do pozornosti štátu aj nejakým príspevkom,“ povedala.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Vďaka našim spolupracovníkom sa všetky sprievodné akcie a samotný pochod aj celá organizácia realizovala bez väčších ťažkostí,“ skonštatoval hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík. Takisto by podľa nich mali chrániť jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku, mali by sa zaviazať neustále zlepšovať zákony smerom k takému ekonomickému a sociálnemu stavu, ktorý vyzdvihne spoločensky zodpovedné rodiny otvorené mať viac detí.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Výzva smerovala aj k aktívnej podpore inštitúcií, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci. Kompetentných rovnako žiadajú, aby vyjadrili nesúhlas s takými dokumentmi medzinárodných organizácií, ktoré v Slovenskej republike zasahujú do ústavných hodnôt manželstva, rodiny, rovnosti medzi mužmi a ženami a práva rodičov na výchovu svojich detí.

Zmena zákona o potratoch

Zmenu slovenskej legislatívy v prospech ochrany života a proti diskriminácii nenarodených detí obsahujú aj štyri v parlamente predložené poslanecké návrhy zákonov. Tie predložili poslanci OĽaNO, Sme rodina, Ľudová strana Naše Slovensko a nezávislý poslanec Richard Vašečka. Organizátori pochodu podporujú všetky a ešte pred hlasovaním o návrhoch zákonov výzvu doručia poslancom Národnej rady SR.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Nedeľný program sa začal svätou omšou v Incheba Expo Arene a pokračoval programom pre deti v Prezidentskej záhrade. Hlavnému podujatiu predchádzali sprievodné podujatia, ktoré odštartovali už v piatok. Konali sa diskusie a prednášky o dopadoch legislatívnych zmien na počet umelých potratov, workshopy, duchovný program, aktivity pre rodiny s deťmi, koncerty divadlá a veľtrh života. Súčasťou tohtoročného programu bol tiež futbalový zápas Gól za život s pro-life politikmi. Podľa organizátorov, sprievodné podujatia navštívilo približne 15 000 ľudí. Do pomoci v tridsiatich tímoch pri takmer 50 podujatiach sa zapojilo okolo 900 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia. Najviac ich prišlo z Bratislavského, Prešovského a Žilinského kraja.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Spolupracujú ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Gól za život

Súčasťou programu Národný pochod za život bol v sobotu aj futbalový zápas na štadióne v bratislavskej Trnávke. Zahrali si na ňom aj zástupcovia politických strán. Projekt Gól za život podľa organizátorov spája futbalové hodnoty fair-play, krásu a nadšenie pre hru so zodpovednosťou a krásou života a otcovstva. „Jeho ambíciou je osloviť a vtiahnuť mužov a chlapcov do ochrany života a apelovať na ich zodpovedný prístup v neočakávaných situáciách, ako môže byť aj neplánované tehotenstvo ich manželky alebo partnerky,“ komentovali organizátori.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo do dresov rovnakej farby obliecť politikov z rôznych strán. Sme presvedčení o tom, že my, chlapi, máme kľúčovú úlohu aj pri ochrane nenarodeného života. V takejto situácii by sme nemali nechať naše manželky či partnerky samé, ale mali by sme pri nich stáť a povzbudzovať ich k tomu, aby sme spolu prijali nový život,“ povedal Jozef Kozák z iniciatívy Bratislava za život.

Slávnostný výkop

Slávnostného výkopu v Zápase o život sa ujal slovenský futbalový reprezentant a aktuálny obranca FC Zbrojovka Brno Juraj Kotula. „Prijal som pozvanie mať slávnostný výkop, pretože sa mi projekt Gól za život veľmi páči a je pre mňa poctou podporiť túto akciu. Myšlienka dnešného zápasu je hodná úcty a ja dúfam, že v ňom zvíťazí život,“ komentoval. Kapitán tímu Gól za život Michal Krčméry si myslí, že hrať fair-play a mať snahu zvíťaziť patrí k dobrému futbalu. Verí, že jedného dňa budeme na Slovensku hrať fair-play aj voči nenarodeným deťom.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

V Zápase o život nastúpili zástupcovia politických strán proti tímu Gól za život. Za mužstvo politikov hrali podpredseda KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský či podpredseda KDH Pavol Zajac, šéf poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade (NR) SR Eduard Heger či jeho stranícky kolega a poslanec parlamentu Gábor Grendel.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Sme rodina reprezentovali poslanci NR SR Ľudovít Goga a Jozef Lukáč. Za SNS to bol poslanec NR SR Tibor Jančula, nechýbal ani štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Cieľom projektu Gól za život, za ktorým stojí iniciatíva Bratislava za život, Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, je osloviť predovšetkým mužov v najkritickejších oblastiach Slovenska s najvyšším počtom umelých ukončení tehotenstva.