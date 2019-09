PS/SPOLU ukázali bod zlomu! Takto vyzerá program: Alternatíva, ktorá má nahradiť vlády starých politikov

Program s názvom „Bod zlomu – Zlomový program pre zlomové voľby“ predstavila koalícia v sobotu doobeda. Kým doteraz ľudia o ich plánoch len počúvali, dnes si ich môžu aj prečítať. V mnohom je program naozaj odvážny a obsahovo naplnený, otázne však je, či sa im podarí ho v prípade úspechu vo voľbách naplniť. V programe sa nachádzajú životné partnerstvá, sabatikal pre učiteľov, dane z bilbordov či nezdravých jedál i nové ministerstvá či zrušenie súčasných.

Chceme vrátiť štát ľuďom

Na programe pracovali tri mesiace. „Mali sme víziu, že naša krajina sa dá spravovať lepšie,“ povedal Truban s tým, že pred troma rokmi sa vybrali do regiónov a s občanmi sa rozprávali o tom, čo treba v krajine zmeniť. „Som rád, že sa nám dvojkoaličnou spoluprácou podarilo spraviť lepší program, ako keby sme ho robili sami,“ povedal Truban na úvod predstavenia programu v Hviezdoslavove. Program plánujú predstaviť ľuďom v regiónoch.

Podľa Beblavého je program prelomový v tom, aké riešenia ponúka. Nie je populistický a snaží sa ponúknuť konkrétne riešenia. „Chceme vrátiť štát ľuďom,“ povedal Beblavý s tým, že práve preto je základom programu spravodlivosť. „Chceme dosiahnuť skutočne sociálny štát. Pri sociálnom štáte kladieme dôraz na dve základné veci – zdevastované školstvo a zdravotníctvo. Pokiaľ nefunguje školstvo a zdravotníctvo, nefunguje sociálny štát,“ povedal Beblavý. Základom je podľa neho zlomiť chrbát oligarchii a zmeniť personálne obsadenie polície a prokuratúry.

Tretia vlna zmeny

Z pohľadu koalície je problémom SR najmä to, že štát nefunguje a nevytvárajú sa predpoklady pre budúcu prosperitu a lepší život ľudí. „Nie je to tým, že máme iné zákony ako v Česku alebo Poľsku, je to o kvalite inštitúcií štátu,“ povedal Beblavý. Zároveň by to podľa neho bola tretia vlna zmeny. Podľa Beblavého by to bolo najhĺbkovejšia zmena fungovania Slovenska od čias pádu komunizmu a zmien za čias Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša.

Program má množstvo opatrení. „Opatrenia by boli v hodnote jedného percenta HDP, teda hovoríme o jednej miliarde. Tieto zdroje je potrebné vyčleniť z rozpočtu,“ uviedol Ján Remeta, ktorý opatrenia prepočítaval z ekonomického hľadiska. Lídri sa vyjadrili ku kandidátke. Každá strana si zatiaľ dáva dokopy svojich 75 poslancov a do mesiaca by sa mali dohodnúť. „V programe nie je nic, čo by sme nemysleli vážne,“ odpovedal Beblavý na otázku k vzniku senátu, ktorý avizujú v programe. „Na druhej strane zmena vyžaduje ústavnú väčšinu, no myslíme to smrteľné vážne,“ dodal.

Bod zlomu

Program je rozdelený na tri časti – Dobrý život, Bezpečná a spravodlivá krajina a Silná ekonomika. Pracovalo na ňom sto ľudí. V každej časti sú v jednotlivých kapitolách popísané jednotlivé zámery strany. Podľa oboch lídrov ich tvorba programu spojila. Zárveň je program kvalitnejší, ako keby ho robila každá strana samostatne. Na jeho tvorbe sa veľkou časťou podieľal aj Ivan Štefunko, ktorý dbal na to, aby v programe nenastal ideový konflikt. Priznal, že sa niektorých častí bál, no nakoniec sa im podarilo ideové svety na 95 percent spojiť.

Na programových stretnutiach bola podľa Trubana neho konštruktívna atmosféra. „Počas približne 50 sedení, kde sme za každú zo 16 kapitol rozdiskutovali, sa nám podarilo dostať to najlepšie od odborníkov a odborníčiek z obidvoch strán.“ Nakoniec program tvorilo viac ako tisíc odborníkov a 100 gestorov a ich spolugestorov. „Program má po výraznom krátení na 240 stranách konkrétne ciele a skutočné riešenia. Nejde o žiadne kozmetické úpravy. Ponúkame zásadné zmeny, ktoré posunú Slovensko dopredu. Je to prelomový program, ale zostáva realistický,“ dodal programový líder Beblavý.

Hlavné témy programu

K hlavným tvorcom patrí aj odborník na zdravotníctvo Oskar Dvořák a Ján Remeta, ktorý sa staral o ekonomickú stránku. Nosnými témami programu je školstvo, zdravotníctvo a životné prostredie. Základom je však podľa Beblavého fungujúci štát. Až v ňom bude možné ich plány realizovať. PS/SPOLU chcú komplexne reformovať školstvo.

Chcú zmeniť obsah vzdelávania, systematicky zvyšovať platy učiteľom a zaviesť sabatikal pre dlhoročných učiteľov, teda možnosť niekoľkomesačného uvoľnenia z pedagogických povinností na ďalšie vzdelávanie. Chcú zaviesť aj tzv. e-vak, systém, v ktorom by boli všetky učebnice v elektronickej forme. Všetky učebnice by mali byť k dispozícii zadarmo elektronicky. PS/SPOLU majú víziu využiť informatizáciu a reformu štátneho IT, aby sa výrazne znížila byrokratizácia.

V zdravotníctve sa budú usilovať zakročiť proti poplatkom u lekára, zabezpečiť lepšiu ochranu a kontrolu pre pacientov, zaistiť dostupné, kvalitné a bezpečné lieky či skvalitniť zdravotno-sociálnu starostlivosť. Zásadné zmeny chcú presadiť aj v justícii, polícii a na prokuratúre. Týkať sa to má zmeny spôsobu voľby sudcov Ústavného súdu SR, prezidenta Policajného zboru SR a verejného výberu a voľby generálneho a špeciálneho prokurátora. V oblasti zahraničnej politiky plánujú prehlbovať integráciu do EÚ a NATO, viesť kritický dialóg s Ruskom a posilňovať strategické partnerstvá.

Nové ministerstvá a zmeny v parlamente

Novinkou by bola transformácia ministerstva životného prostredia na ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky, čím chcú reflektovať klimatickú krízu a tzv. zelenú tému, ktorej sa vo veľkej miere venujú. Zároveň by chceli zaviesť aj ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie, v ktorého gescii bude zriadená sekcia s názvom Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie.

PS/SPOLU plánuje zriadiť druhú komoru parlamentu (tzv. senát), ktorá bude fungovať ako poistka proti snahám rozložiť demokratický ústavný systém a posilní regionálne zastúpenie v zákonodarnom zbore. Senátori a denátorky by boli volení v priamych voľbách v 40 jednomandátových obvodoch. Počet poslancov v parlamente by sa znížil na 120. Zároveň by chceli zrušiť vyššie územné celky (k roku 2022) i ministerstvo hospodárstva. Podľa Beblavého to však bude fungovať na princípe rovnaký počet alebo menej. Nechcú štát byrokratizovať, ale práve naopak.