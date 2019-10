Platy učiteľov sú napriek zvyšovaniu stále nízke: Vyplýva to z monitoru Európskej komisie

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Investície do vzdelávania a odbornej prípravy sú nedostatočné. Odráža sa to na platoch slovenských učiteľov, ktoré sú napriek zvyšovaniu stále nízke. Vyplynulo to z Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2019, ktorý uverejnila Európska komisia (EK).