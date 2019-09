Poslanci odštartovali vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov, štyria uchádzači neprišli

Okrem ospravedlnených predstúpia kandidáti v abecednom poradí s tým, že ich prezentáciu preruší obedná prestávka. Ako prvý predstúpi Ladislav Duditš, po ňom Anton Dulak. Po verejnom híringu bude nasledovať voľba v pléne NR SR, pričom zákonodarcovia majú za úlohu zvoliť ešte štyroch kandidátov. Ústavný súd SR funguje od februára tohto roka v značne obmedzenom režime, keď chýba stále šesť sudcov z trinástich.

Duditš chce ponúknúť svoje odborné skúsenosti

Uchádzači o post ústavného sudcu mali odpovedať aj na otázky, ako by orgány činné v trestnom konaní mali pristupovať k stíhaniu sudcov. Duditš odpovedal, že pokiaľ bolo vznesené obvinenie vo vzťahu k sudcovi, vtedy je možné mu pozastaviť výkon funkcie. Duditš zopakoval, že motiváciou pre jeho uchádzanie sa do funkcie je, že by rád ponúkol svoje odborné skúsenosti a schopnosti pre službu najvyššieho orgánu ústavnosti.

Zdroj: SITA/ Branislav Bibel

Do funkcie ho navrhli Notárska komora SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dulaka do funkcie navrhla Notárska komora SR. Členov výboru zaujímal jeho postoj na zaisťovacie úkony u sudcov. Dulak uviedol, že tieň podozrenia, že časť sudcov bola zapojená a podieľala sa na vyšetrovacej činnosti, je dosť veľký na to, aby sudcovia dali najavo svoj postoj. "Aby sa tieň podozrenia nezovšeobecňoval," dodal.

Na otázku, ako by riešil aktuálnu situáciu s množstvom nepridelených spisov na Ústavnom súde SR, Dulak odpovedal, že ide o otázku na poslancov NR SR a prezidentky, aby ukončili proces naplnenia ÚS. Taktiež podľa Dulaka závisí od predsedu súdu, ako nastaví rozvrh práce.

Aj Gerbery mal odpovedať na aktuálne otázky týkajúce sa komunikácie obvineného Mariana Kočnera s rôznymi osobami. Ak by sa potvrdzovali údaje, ktoré v komunikácii sú, znamená to podľa Gerberyho, že sa otriasajú základy právneho štátu na Slovensku. Gerberyho nominovala za kandidáta Slovenská komora exekútorov.