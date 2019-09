Pellegrini k dnešnému hlasovaniu: Dopadlo tak, ako sme očakávali

GIRALTOVCE – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tvrdí, že hlasovanie o vyjadrení mu nedôvery dopadlo podľa očakávaní. Povedal to pred utorňajším výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach, kde priletel vrtuľníkom, keďže predpoludním bol v parlamente.

"Netvrdím, že som išiel úplne pokojný, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať, treba mať pred tým pokoru a rešpekt. Myslím, že hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali a opozícia nenašla dostatok hlasov a si myslím, že nielen dostatok hlasov, ale aj tie dôvody neboli také, ktoré by mali dôvod na to, aby bola vyhlásená nedôvera predsedovi vlády. Bolo to jedno z tých najslabších zdôvodnení, aké som zatiaľ v mojej politickej kariére videl," uviedol Pellegrini.

Parlament dnes nevyslovil nedôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu, a tým ani jeho kabinetu. Za odvolanie hlasovalo 62, proti bolo 66 poslancov. Schôdza, na ktorej chcela opozícia odvolať predsedu vlády, sa začala v piatok o 13:00. Rozprava trvala viac ako desať hodín.

Za vládu vystúpil v pléne podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič označil predsedu vlády za najzbytočnejšieho premiéra, ktorý za rok a pol nespravil nič. Minister hospodárstva Peter Žiga Matovičovi povedal, že je to najslabšia schôdza, akú predseda hnutia zvolal. „Ani sa vám nečudujem, pretože päť percent, ktoré máte podľa posledných prieskumov, je predsa potrebné nejako zvýšiť, tak prečo nie takýmto politickým divadielkom," uviedol. „Ak ma navrhujete odvolať len za to, že Monika Jankovská neprišla o funkciu v ten moment, ako ste si priali vy, nech sa páči, odvolávajte ma každý deň," uviedol Pellegrini.

Opozícia chcela Pellegriniho o kreslo pripraviť preto, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom Kočnerom. Ten je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Za odvolanie premiéra hlasovalo v pléne v utorok 62 poslancov, proti bolo 66, zdržali sa traja.