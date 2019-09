Ak v rozpočte chýbajú peniaze, prvý úder smeruje na fajčiarov, tvrdí Hrabko

BRATISLAVA – Ak štátnemu rozpočtu hrozí nedostatok zdrojov v dôsledku prechodu z konjunktúry do ďalšej fázy ekonomického cyklu, prvé opatrenie smeruje tradične proti fajčiarom. Na margo návrhu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) zvýšiť od 1. februára budúceho roka spotrebnú daň z tabaku to v diskusii na Tablet.TV povedal publicista Juraj Hrabko.

„Ak chýbajú peniaze, toto je prvý úder. Fajčiť sa nemá a politici ešte môžu tvrdiť, ako sa starajú o zdravie ľudí,“ dodal Hrabko. Hoci na vláde s návrhom minister Kamenický uspel, v parlamente sa proti nemu ostro postavila koaličná Slovenská národná strana. Návrh, ktorý by cenu škatuľky najpredávanejších cigariet zvýšil asi o 40 centov, označil Andrej Danko za nepriechodný. „Nastala situácia, ktorá mňa osobne nahnevala, pretože je verejne oznamované zvyšovanie daní, o ktorých koaliční partneri nevedia nič,“ vyhlásil.

„Andrejovi Dankovi rozumiem v tom, že minister nemôže niečo odkazovať predsedovi koaličnej strany. Ak je pravda, čo povedal, tak o návrhu nevedel a nevedel o ňom aj ďalší z predsedov koaličných strán. Takto vláda naozaj nemôže fungovať. Lebo keď niečo schváli bez dohody koalície, môže sa jej stať, že to jednoducho v parlamente neprejde. A to sa presne aj stalo,“ reagoval Hrabko.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na druhej strane, rázna reakcia predsedu SNS bola podľa Hrabka spôsobená aj načasovaním návrhu, keďže k zdraženiu malo prísť prakticky mesiac pred parlamentnými voľbami. „Andrej Danko nemá isté, že bude v ďalšej vládnej koalícii, tak potrebuje ukázať ramená. Ale ministri za SNS mohli zablokovať návrh pána ministra financií už na vláde,“ upozornil Hrabko s tým, že o politickom rozmere návrhu musel vedieť aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

K podobnému návrhu sa vláda vráti po voľbách

Podľa Hrabka sa možno k podobnému návrhu vláda vráti po voľbách, keďže v dôsledku globálneho ekonomického vývoja budú v rozpočte chýbať zdroje. „Budúci minister financií určite k takémuto kroku pristúpi a k zdraženiu tabaku a možno aj alkoholu napokon dôjde,“ uzavrel Hrabko.

Z programu aktuálnej schôdze Národnej rady SR Hrabko vypichol opätovné schválenie novely zákona o sudcoch, ktorú parlamentu s pripomienkou vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. „Pre sudcov môže byť dôležité definitívne schválenie novely zákona, potom, ako ju prezidentka Čaputová vrátila, podľa ktorého nebudú môcť kandidovať v niektorých voľbách. Po novom si sudca bude musieť vybrať, či chce talár alebo politiku. Nebude možný návrat späť, ako to bolo napríklad v prípade pána Harabina,“ poznamenal Hrabko. „Toto už by malo byť zakázané. Samozrejme, ešte to môže niekto napadnúť na Ústavnom súde,“ dodal.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Dôležitá bude ďalšia voľba

Dôležitá bude aj ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov. „Čaká nás piata voľba, vlastne deviaty pokus o zvolenie chýbajúcich štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Je úplne jedno, či to bude verejná alebo tajná voľba. Vidíme tam menší spor v koalícii, keď strana Smer chce iba tajnú voľbu a SNS s Mostom-Híd verejnú,“ poznamenal publicista.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Dôležité je, aby prezidentka mohla vymenovať zvyšných šiestich ústavných sudcov. Lebo toto nemusí byť v tomto volebnom období posledné kolo voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu, teoreticky by ešte stihli šiestu aj siedmu voľbu,“ upozornil Hrabko, podľa ktorého si parlament povinnosť včas zvoliť plný počet kandidátov na posty sudcov Ústavného súdu doteraz jednoducho nesplnil.

„Samotní možní kandidáti už sú dosť vyčerpaní. Nie každému sa chce opakovane vstupovať do voľby. Lebo toto je čistá politika, ak by parlamentná väčšina chcela, nemá žiadny problém zvoliť kandidátov a dodať ich prezidentke,“ uzavrel.

Začala sa ostrá volebná kampaň

Hrabko krátko komentoval aj mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom odvolať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Podľa mňa podaním tohto návrhu sa začala ostrá volebná kampaň. Z politického ani vecného hľadiska nemalo zmysel zvolávať schôdzu kvôli pani Jankovskej... Bol to len oficiálny dôvod, a ten prišiel na pretras iba preto, že keď sa Igor Matovič do niečoho zahryzne, tak už potom nepustí,“ reagoval Hrabko. „Neprináleží do kompetencie predsedu vlády zaoberať sa štátnou tajomníčkou a podávať návrh na jej odvolanie, to je vecou ministra. Keď už, tak mohli navrhnúť odvolanie ministra spravodlivosti,“ dodal.

Na margo vzniku demokratickej platformy v SaS Hrabko povedal, že v predvolebnom čase sa strany snažia prezentovať skôr jednotu a nie názorové rozdiely. „Tá strana má evidentne problémy. Má ich pred voľbami a bude ich mať aj po voľbách. Signály, ktoré vypúšťa jedna aj druhá strana sporu, v SaS môžu voliča iba zmiasť a nemá žiadnu záruku, že to nebude pokračovať aj po voľbách. Určite bude, struny sú tam už veľmi napäté. Je to súboj medzi predsedom a jeho prívržencami a opozíciou, ktorú si svojou politikou v strane vytvoril,“ povedal Hrabko.

Zdroj: Archív RS

Na druhej strane, ani kritika „demokratov“ podľa Hrabka nie je korektná. „Neprikladal by som veľkú váhu tomu, že je predseda zvolený na štyri roky. Ak sa nájde proti nemu väčšina, nebude predsedom už o tri týždne. A ak členovia demokratickej platformy tvrdia, že Sulík postupoval nedemokraticky, vlastne tvrdia, že majú nedemokratické stanovy. Lebo Sulík postupoval podľa nich,“ povedal Hrabko.