Prezidentka víta akceptovanie jej pripomienok k novele zákona o sudcoch

Prezidentka je presvedčená, že sa vďaka pripomienkam predíde stavu právnej neistoty „a nevznikne ani dôvod na prípadné sťažnosti na Ústavnom súde SR“. Zákaz kandidatúry sudcov za politické strany a hnutia považuje za správny v súvislosti s princípom nezávislosti súdnej moci.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok (10. 9.) opätovne odobrili novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Prezidentka Zuzana Čaputová ho vrátila parlamentu, nesúhlasila s časťou novely týkajúcej sa zbavenia funkcie sudcu v prípade kandidovania vo voľbách do NR SR alebo Európskeho parlamentu, jej pripomienku plénum schválilo. Poslanci zároveň posunuli účinnosť novely na 15. októbra tohto roka.

Podľa vládnej novely má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu sudcu. Tento pozmeňujúci návrh predniesol opozičný poslanec Alojz Baránik (SaS), poslanci ho podporili. Sudcovia tak nebudú môcť kandidovať na kandidačnej listine politickej strany či hnutia.

Prezidentka so zámerom zákona súhlasila, prekážal jej technický nedostatok. Problém videla v spôsobe, akým k zániku funkcie sudcu dochádza. Účinnosť vzdania sa funkcie sudcu nastáva doručením prezidentovi. Doručenie prezidentovi však v návrhu absentovalo, čím by v prípade podpísania zákona nastal nedostatok právnej úpravy, keď by sa nevedela určiť účinnosť zániku sudcovskej funkcie. Prezidentka tak žiadala parlament, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi.