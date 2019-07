Boj o tisíce pracovných miest! Oceliarsky gigant môže zasadiť východu tvrdú ranu, list vláde

BRATISLAVA - Košická spoločnosť U.S. Steel zníži do roka 2021 počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Vedenie síce pripúšťa, že tento krok ovplyvní mnohé rodiny, no podľa nich ide o najlepší krok pre ich podnikanie a konkurencieschopnosť. Podľa analytika by to mal byť pre vládu varovný signál. Odborári poslali list premiérovi Petrovi Pellegrinimu s naliehavou žiadosťou a spustili aj petíciu. Ich snahou je, aby ľudia o prácu neprišli.

Znižovanie stavov oznámilo v piatok vedenie spoločnosti s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy. Podľa slov vedenia musia ochrániť podnikanie a zostať konkurencieschopní. Podľa slov analytika by to mal byť varovný signál pre vládu. Podľa rezortu hospodárstva je to dôsledok aktuálnej situácie na trhu a dovozu lacnej ocele zo štátov mimo EÚ, ktoré nemusia plniť prísne európske emisné normy

Chceme ochrániť naše podnikanie, tvrdí spoločnosť

„Prijímame toto rozhodnutie po starostlivom zvážení toho, že musíme konať, aby sme ochránili naše podnikanie a zostali konkurencieschopní. Sme si vedomí, že toto rozhodnutie bude mať dopad na tisíce rodín v regióne, tak v súvislosti s priamymi i nepriamymi pracovnými miestami. My sa však musíme pripravovať na budúcnosť a konkurenčný boj je v dnešných nerovných podmienkach veľmi ťažký. Zodpovednosť za budúcnosť firmy nám prikazuje prispôsobiť sa vzniknutej situácii a zaručiť prežitie U. S. Steel Košice,“ uviedol v stanovisku prezident hutníckej spoločnosti James Bruno.

James Bruno Zdroj: TASR/František Iván

Varovný signál pre vládu

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu strata zamestnania nikoho nepoteší. „Z nedávnej minulosti aspoň vieme, že USSteel odchádzajúcich zamestnancov výrazne kompenzoval,“ uviedol pre Topky. Pre analytikov, ale aj pre politikov je podľa neho nemožné poznať všetky faktory, ktoré vedú podnikateľa k rozhodnutiu znižovať stavy. „Firma je navyše súčasťou väčšej skupiny, preto skupinové plánovanie hrá svoju rolu. Dlhodobo sa pritom vie o nadbytku výrobných kapacít, a to nielen v európe ale aj v Číne,“ povedal s tým, že ak k tomuto stavu pridáme aj tlak na znižovanie emisií, a dodatočné náklady slovenskej vlády, ako rekreačné poukazy, zvyšovanie príplatkov, nie je prekvapujúce, že firmy siahajú k úsporným opatreniam.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Pre vládu by tento krok mal byť varovným signálom, lebo problémy oceliarov môžu byť signálom prichádzajúcej stagnácie a k preúšťaniu môže dôjsť aj v iných sektoroch priemyselnej výroby.“ Dopady budú podľa Ďuranu rôzne. USS patrí medzi firmy s nadpriemerným ohodnotením, navyše v minulosti vyplácal nadštandardné odstupné. „Aktuálne stále priemyslu chýbajú ľudia, preto ľudia, ochotní cestovať za prácou, by problém mať nemali,“ uviedol analytik.

V danom regióne to bude významná zmena

Či to ovplyvní nezamestnanosť, nie je známe. Výsledný efekt bude podľa analytika závisieť od prepúšťania v naviazaných firmách. „2500 ľudí z pohľadu aktuálneho počtu 136-tisíc nezamestnaných nie je významné číslo. Samozrejme, v danom regióne to bude významná zmena,“ povedal. Firmy nemajú dôvod prijímať opatrenia, o ktorých vedia, že poškodí podnikanie. „V takom prípade ide obyčajne o podvod. Vzhľadom na nedostatok informácií nám neostáva iné, len predpokladať, že manažment koná v záujme firmy,“ dodal Ďurana s tým, že v silách analytikov nie je navrhovať, čo by mala urobiť firma. „Štát by mal ale dôsledne revidovať byrokratickú a administratívnu záťaž, aby to firmám v zložitej situácii ešte viac nekomplikoval.“

Podporný pochod za vyššie mzdy a zhromaždenie odborárov a zamestnancov U. S. Stell Košice v polovici mája tohto roka Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Odborári hodnotia prepúšťanie negatívne

Pre odborárov z OZ KOVO je prepúšťanie negatívnym krokom. Podľa predsedu Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice Juraja Vargu a hovorkyne Jany Jurčišinovej je pre spoločnosť a jej dcérske spoločnosti rok 2019 veľmi zložitý. O podobných možnostiach riešenia však vedeli. „V piatok (19.7.) na mimoriadnom pracovnom stretnutí s vedením spoločnosti o aktuálnej situácií v USSK bolo zamestnancom odkomunikovaný i faktický dopad na zníženie zamestnanosti v USSK do konca roka 2021 o 2500 zamestnancov. Už začiatkom februára bolo vedením spoločnosti deklarované znižovanie zamestnancov o 5% v priebehu nasledujúcich troch rokov (2019-2021), no negatívnymi okolnosťami na trhu s oceľou sa menia na 7% ročne,“ uviedli pre Topky zástupcovia odborárov.

Robíme všetko preto, aby k prepúšťaniu nedošlo

Už v máji a júli sa v U.S. Steel Košice pristúpilo k dohode medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, že v uvedené mesiace budú zamestnanci pracovať v skrátenom, štvordňovom pracovnom týždni. „Za piaty deň dostanú 60% kompenzáciu z platu. Je predpoklad, že sa tak stane aj v auguste. Rozhodne sa až koncom tohto týždňa.“ Vedenie OZ KOVO robí všetky opatrenia, aby sa nenaplnili predpovede o masívnom prepúšťaní.

Predseda Rady odborov OZ KOVO Košice Juraj Varga (vľavo) Zdroj: TASR/František Iván

Je predpoklad, že riešením na redukciu zamestnancov budú motivačné programy v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy. „Práve prebieha motivačný program pre odchod pracujúcich penzistov. Na margo avizovaného počtu prepustených. 2500 pracovných pozícií zahŕňa aj miesta tzv. kontraktorov, t.j. nakupovanej pracovnej činnosti (pravidelnej i nepravidelnej, napr. počas veľkých opráv),“ uviedli.

List pre Pellegriniho

Odborári oslovili aj premiéra Petra Pellegriniho. Poslali mu list a kópiu zaslali aj ministrovi práce, ministrovi hospodárstva a ministrovi financií. „Pána premiéra SR a príslušných ministrov sme už oslovili v júni 2019 – boli sme vypočutí, ale je to málo,“ tvrdí vedenie s tým, že v týchto časoch potrebujú byť vypočutí a potrebujú aj nástroje na preklenutie tohto obdobia. „Na vzniknutú situáciu reaguje aj celá organizácie Odborového zväzu KOVO a napriek dovolenkovému obdobiu budeme mať počas tohto týždňa mimoriadne predsedníctvo, kde budeme spoločne hovoriť o stratégii riešenia vzniknutej situácie,“ dodali.

V liste naliehavo žiadajú premiéra Petra Pellegriniho, aby svojou váhou prispel k hľadaniu riešení na domácej aj európskej pôde, ktoré pomôžu európskemu oceliarskemu priemyslu čeliť výzvam. „Ak Európa, ale aj slovenská vláda, nepodnikne zrýchlené a razantné kroky na vytvorenie spravodlivého podnikateľského prostredia s rovnakými podmienkami pre všetkých a nepomôže nám redukovať niektoré nálady a záťaže (...), budúcnosť našej spoločnosti, a tým pádom aj tisícok jej zamestnancov a rodín bude kriticky ohrozená,“ uvádzajú v liste.

Odborári spúšťajú petíciu

Odborári tiež spustili petičnú iniciatívu pre všetkých zamestnancov na férové podnikanie v Európe v hutníckom odvetví s dôrazom na sociálne dopady zamestnancov a ich rodín. „Týmto počinom chceme vyvinúť na predstaviteľov slovenskej vlády užitočný tlak, aby sa pretavil nielen na prijateľné podmienky v našom štáte, ale i v EÚ. Na túto výzvu pozitívne zareagovali i kolegovia zo Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO v Žiari nad Hronom, železiarní Podbrezová i Krompách.(verím, že tak aj prakticky učinia).“

Slovensko dlhodobo kritizuje EK: Trh nechránia dostatočne

Avizovaný krok spoločnosti U. S. Steel Košice je dôsledkom aktuálnej situácie na trhu a dovozu lacnej ocele zo štátov mimo Európskej únie, ktoré nemusia plniť prísne európske emisné normy, uviedol hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano. Zároveň dodal, že rezort bude v tomto smere pokračovať v tlaku na Európsku komisiu. „Z pohľadu rezortu hospodárstva ide o reakciu na celoeurópsky problém, na ktorý dlhodobo upozorňuje.“

Zdroj: SITA/MZVaEZ

Situáciu súčasne zhoršuje enormný nárast cien emisných povoleniek a elektriny v celej EÚ. „Keď USA zvýšili dovozné clá, zahraniční výrobcovia zvýšili tlak na dovoz do EÚ. Slovensko dlhodobo kritizuje a namieta, že Európska komisia nedostatočne chráni svoj trh a svojich výrobcov vystavuje nekalej konkurencii,“ povedal hovorca s tým, že doteraz prijaté opatrenia sú neúčinné a z dlhodobého pohľadu ohrozujú európske oceliarstvo.

V tlaku na EK budeme pokračovať

Slovensko bude aj naďalej pokračovať v tlaku na EK. „Ministerstvo hospodárstva a vláda dlhodobo pravidelne s U.S. Steel Košice ako významným zamestnávateľom komunikuje a hľadá riešenia situácie. Jedným z nich môže byť vyššia kompenzácia cien elektrickej energie v závislosti od možností štátneho rozpočtu,“ napísal rezort. Aktuálny vývoj však súčasne naznačuje aj celkové ochladenie ekonomiky a s tým súvisiaci pokles objednávok. „Do budúcnosti si to bude zrejme vyžadovať zavedenie podporných a stimulačných nástrojov na úrovni jednotlivých štátov, ale aj na európskej úrovni,“ dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Je predčasné niečo konkretizovať, rezort práce sa však situáciou zaoberá

Podľa rezortu práce je zatiaľ predčasné niečo konkretizobať. „Napr. k analýzam momentálnej situácie na trhu práce v KE a okolí, štruktúry voľných pracovných miest, nakoľko situáciu bude potrebné riešiť v danom aktuálnom čase eventuálnych personálnych krokov USSK,“ uviedol pre Topky hovorca rezortu Michal Stuška. Rezort sa však každou podobnou situáciou zaoberá a hľadá možné a efektívne riešenia. „Problémová situácia na svetovom trhu s oceľou, ako aj postoj významnej spoločnosti U.S. Steel k témam energetických nákladov, či európskych emisných pravidiel obchodovania sú dlhodobo verejne známe, sú však mimo kompetencií MPSVR SR,“ povedal.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Minister práce Ján Richter, ktorý je zároveň predsedom Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR, bol o celkovej situácií opakovane informovaný aj osobne zo strany vedenia U.S. Steel Košice, pričom bol ubezpečený, že akékoľvek dôsledky tejto situácie bude vedenie spoločnosti riešiť s odbormi, ako zástupcami svojich zamestnancov. „Zverejnená informácia o rozhodnutí vedenia spoločnosti U.S. Steel Košice v súvislosti s prepúšťaním je čerstvá, nepoznáme zatiaľ detaily, ani prípadné požiadavky spoločnosti voči rezortu prace, preto nateraz nie je možné bližšie na správu reagovať.“ Čo sa týka zákonných procesov, ani Ústredie práce ešte neeviduje nahlásenie prípadného hromadného prepúšťania v spoločnosti.

„Predpokladáme, že ešte dôjde ku vzájomnej diskusii, vzájomná komunikácia s týmto významným zamestnávateľom na východnom Slovensku bola konštruktívna aj v minulosti. V každom prípade bude rezort práce pripravený ponúknuť všetky aktívne nástroje politiky zamestnanosti, najmä prípadným prepusteným zamestnancom spoločnosti, ak budú bez práce, či budú potrebovať rekvalifikačné programy a pod.,“ dodal Stuška.

Situácia na trhu s oceľou sa nemení k lepšiemu

Prezident U.S. Steel poukázal na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. Konštatoval, že situácia na trhu s oceľou sa nezmenila k lepšiemu a inštitúcie EÚ zodpovedné za ochranu voľného a férového európskeho trhu ešte zmiernili aj tie opatrenia, ktoré prijali pred rokom, a ktoré sa ukázali ako neúčinné.

Zdroj: TASR/František Iván

„Z krajín mimo EÚ je možné dovážať oceľové výrobky ešte vo väčších množstvách prevyšujúcich doterajšie rekordné úrovne, a pritom sa na túto oceľ nevzťahujú environmentálne požiadavky EÚ. Výsledkom je záplava produktov na trhoch EÚ a tlak na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor EÚ je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá,“ uviedol Bruno.

Priemysel v EÚ sa stáva obeťou

Európsky systém obchodovania s emisiami podľa neho zlyháva a priemysel v EÚ sa stáva obeťou pokusu znížiť produkciu CO2. „Napriek tomu, že celá Európa vie ovplyvniť len desať percent celkovej produkcie CO2, ešte sprísňuje podmienky a náklady na kvóty CO2. Nám stúpli päťnásobne oproti začiatku roka 2018. Celý dôsledok zaplatí európsky priemysel a zarobia na ňom krajiny mimo EÚ. Jeho výsledkom sú totiž milióny ton ocele, a teda aj vyprodukovaných emisií CO2 mimo EÚ,“ uviedol Bruno.

Zdroj: TASR/František Iván

V uplynulých týždňoch zaznelo viacero oznamov o zatváraní oceliarskych prevádzok v EÚ. Podľa združenia EUROFER ide o 2,6 milióna pracovných miest priamo alebo nepriamo ovplyvnených krízou v oceliarstve. U. S. Steel Košice v rámci opatrení na kontrolované znižovanie nákladov oznámil v druhej polovici júna znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí. Po dohode s odbormi pracujú oceliarne už druhý mesiac v štvordňovom pracovnom týždni.

„Vychádzajúc z toho, že potrebujeme kontrolovať tie náklady, ktoré máme v rukách, musíme teraz zrýchliť náš existujúci program zameraný na produktivitu práce. Uvedené problémy, privodené reguláciami a znásobené vyššími výrobnými nákladmi tu na Slovensku, naša firma už jednoducho nedokáže dlhšie absorbovať. Slovensko na rozdiel od okolitých krajín neposkytuje maximálnu možnú podporu pre energeticky náročné odvetvia tak, ako to robia susedné štáty. Koncová cena za elektrickú energiu, vrátane všetkých tarifných poplatkov, je na Slovensku historicky najvyššia a spolu s neférovými obchodnými podmienkami sú v súčasnosti tieto náklady už ďalej neabsorbovateľné. Chceme uistiť našich zamestnancov, že dostanú včas presné informácie, takže sa nemusia zaoberať fámami,“ dodal prezident košického U.S. Steel.