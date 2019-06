Ministerka Kalavská informovala o UNB v Ružinove: Rekonštrukcia bude stáť 80 miliónov eur

"Naším cieľom je, aby bola Nemocnica Ružinov po rozsiahlej rekonštrukcii miestom s vysokošpecializovanými pracoviskami, kde bude i naďalej poskytovaná špičková zdravotná starostlivosť, ale v modernejších a vynovených priestoroch," uviedla Kalavská.

Stavba nemocnice bude rekonštruovaná komplexne s cieľom dosiahnuť maximálnu energetickú úsporu. Rekonštrukcia zahŕňa činnosti, ako je napríklad výmena opláštenia budovy z hľadiska termoizolačných vlastností vrátane výplňových konštrukcií, rekonštrukciu systému vykurovania a osvetlenia či vzduchotechniky.

Pre činnosť vrtuľníkovej záchrannej služby je navrhovaný heliport. Prepojenie heliportu s monoblokom bude realizované lávkou pre peších, ktorá by mala byť dlhá zhruba osem metrov. "Zároveň bude heliport spojený s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený na činnosť urgentného príjmu," poznamenala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Investovať sa bude aj do urgentného príjmu, ktorý je navrhovaný ako urgent typu 2.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

"Bolo dokončené verejné obstarávanie pre výstavbu heliportu. Aktuálne je v štádiu prípravy verejné obstarávanie nových operačných sál a nového neurochirurgického oddelenia, ktoré má byť súčasťou chirurgických disciplín tak, aby bola pacientom poskytnutá komplexná zdravotná starostlivosť," doplnila Vandriaková. Nová neurochirurgia v UNB Ružinov by mala byť v plnej prevádzke na prelome rokov 2020 a 2021.

Kalavská doplnila, že projekt na rekonštrukciu UNB v Ružinove predloží rezort zdravotníctva v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania, na vládu by ho chcela predložiť ešte do leta. Ministerka zdôraznila, že rekonštrukcia by sa mala realizovať za plného chodu nemocnice, trvať by mala zhruba päť rokov.

Nový CT prístroj

V Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove v pondelok sprístupnili nový CT prístroj. Ako uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, prístroj bude nápomocný aj pri diagnostike obéznejších ľudí. Nemocnica získala prístroj najvyššej kategórie s garantovaným päťročným servisom.

"Ide o prístroj s vysoko kvalitnými funkciami a presne nastavenými parametrami. Pacientovi tak garantuje precíznu diagnostiku a vďaka kvalitným parametrom aj viac vybavených pacientov v rovnakom čase v porovnaní s minulosťou," povedala Kalavská. Ružinovská nemocnica má v súčasnosti ešte jeden CT prístroj tretej generácie.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Riaditeľka UNB Renáta Vandriaková podotkla, že prístroj výrazne skvalitní podmienky na prácu pre zdravotnícky personál nemocnice. "Obrovskou výhodou je aj záruka päťročného servisu pre prípad potreby. Diagnostikovanie pacientov s novým prístrojom sa nedá porovnať s prácou pri prístroji, ktorý má už svoj vek a vyžaduje si opravy," povedala riaditeľka UNB.

Prístroj má o niekoľko centimetrov širší otvor, ako je štandardom v tejto triede, takisto vyššiu nosnosť stola a silný zdroj, čo sú nevyhnutné predpoklady pre diagnostiku obéznejších ľudí. CT stálo 1.760.759 eur, vďaka elektronickej aukcii sa podľa rezortu zdravotníctva dosiahla úspora vo výške takmer 30 percent. Prístroj bude uvedený do prevádzky v najbližších dňoch.