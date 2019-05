Stabilizačná pôžička či vianočný príspevok ukončili prvý rokovací deň

Študentom študijného odboru ošetrovateľstvo by mal pribudnúť nový druh tzv. stabilizačnej pôžičky. Konkrétnym podnetom na predloženie návrhu novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania je potreba prijať opatrenia na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier, v systéme zdravotníctva.

Vianočný príspevok pre dôchodcov sa má zvýšiť až na dvojnásobok. Nárok naň by zároveň malo mať viac ľudí. Vyplýva to z novely zákona z dielne rezortu práce, ktorú schválila vláda. Podľa návrhu ministerstva práce sa má zvýšiť horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Túto dávku by tak malo získať približne o 52.000 dôchodcov viac. Celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2019 odhaduje na 1.276.000 ľudí.

Novela zákona o obrannej štandardizácii má zefektívniť procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany. Zjednodušiť sa má aj kodifikačná činnosť pri nákupoch a kontrole kvality. Po novom budú môcť dodávatelia produktov a agentúry pre kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do kodifikačného informačného systému.

V piatok čaká poslancov aj hlasovanie o zákonoch vetovaných prezidentom SR Andrejom Kiskom. Ide o zákon o štátnych symboloch, ktorý vytvoril problém s hraním a spievaním cudzej štátnej hymny, zákon o pedagogických zamestnancoch a o novelu Civilného mimosporového poriadku.

Sporitelia v druhom pilieri by mali dostávať podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri by mali od roku 2021 dostávať podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, o ktorej poslanci národnej rady rokovali na dnešnej schôdzi v prvom čítaní. Novela zákona napríklad stanoví jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku, resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku.

Ako uvádza rezort práce a sociálnych vecí, jej cieľom je poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individualizovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia, podporiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku.

Prvým krokom v tomto procese boli podľa ministerstva práce zmeny v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019. „Návrh tohto zákona je v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v druhom pilieri," uviedol rezort. V rámci tretej fázy sa má následne zlepšiť aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t.j. systéme sociálneho poistenia upraveného zákonom o sociálnom poistení.