Moskva na nohách, demonštrácia vojenskej sily pri oslavách konca vojny: VIDEO Danko po boku Putina

Predseda parlamentu Andrej Danko sa dnes zúčastnil slávnostnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve pri príležitosti 74. výročia porážky nacizmu v 2. svetovej vojne. Prehliadky sa účastní v rámci svojej pracovnej cesty v Rusku.

Danka pozvanie milo prekvapilo

Danka pozvanie na vojenskú prehliadku prekvapilo. „Veľmi milo ma toto pozvanie prekvapilo. Je to prejav neskutočnej úcty, ktorý sa jednoducho neodmieta,“ povedal Danko. Témou rokovaní, ktoré boli súčasťou pracovnej cesty, bola medziparlamentná spolupráca a tiež pripravovaná podnikateľská misia.

Tej by sa mala koncom júna zúčastniť zhruba desiatka slovenských podnikateľov, ktorých šéf parlamentu plánuje vziať na rokovanie s ruským ministerstvom financií a následne do vytypovanej priemyselnej oblasti.

Návšteva Ruska

Kremeľ pritom koncom apríla oznámil, že neočakáva príchod žiadnych zahraničných hostí na oslavy vojnového víťazstva. Dankovi poslal pozvánku šéf Štátnej dumy Vjačeslav Volodin. Danko počas svojho pôsobenia na poste šéfa parlamentu cestoval do Moskvy viackrát, pričom jeho návštevy kritizuje najmä opozícia. Šéfovi národniarov vyčítajú najmä to, že jeho návštevy sú v rozpore so slovenským postojom v zahraničnopo­litických otázkach.

Danko sa v priestoroch ruskej Štátnej dumy stretol s Volodinom naposledy vo februári tohto roka. Volodin figuruje na sankčnom zozname EÚ od roku 2014 po anexii Krymu. Danko ešte v novembri 2017 na schôdzi ruského parlamentu v Moskve povedal, že slovenský ľud nikdy nespochybnil úlohu sovietskych vojsk pri oslobodzovaní svojej krajiny. Danko vtedy v prejave ocenil ruskú schopnosť riešiť problémy korektným dialógom a hovoril aj o blízkosti slovanských národov.

Šéf parlamentu informoval Lajčáka

Danko o svojej ceste do Moskvy rezort zahraničia informoval. „Neporušuje žiadnu smernicu alebo politickú pozíciu Európskej únie,“ povedal dnes pred rokovaním vlády minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. On a Danko sa už v minulosti dostali do konfliktu, napríklad pre migračný pakt alebo naposledy preto, že Dankova SNS odmieta návrh dohody o obrannej spolupráci s USA. Na otázku, či by on išiel do Moskvy, Lajčák odmietol odpovedať. „Neodpovedám na hypotetické otázky,“ povedal.

Pred štyrmi rokmi sa osláv konca druhej svetovej vojny v Moskve zúčastnil aj vtedajší premiér Robert Fico. Nezúčastnil sa však vojenskej prehliadky. Už za toto rozhodnutie čelil kritike, táto jeho cesta bola pozorne mediálne sledovaná.