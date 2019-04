V Rusku sa šíri falošná správa o jadrových zbraniach na Slovensku: Spustil ju Marček, na blude trvá

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Peter Marček v rozhovore pre ruský denník Izvestija šíril dezinformáciu, že Američania môžu v tichosti rozmiestniť jadrové zbrane na území Slovenska. Správu prezvali iné médiá a reagovalo aj ruské ministerstvo zahraničia. Slovenský rezort zahraničných vecí Marčekovo správanie považuje za nezodpovedné a dezinformačné. Ak by ho nechránila poslanecká imunita, čelil by trestnému stíhaniu za šírenie poplašnej správy. Marček na svojich vyjadreniach trvá.

Jeden z najznámejších prokremeľských politikov v slovenskom parlamente Peter Marček poskytol rozhovor ruskému denníku Izvestija. V rámci neho podporil hoax, ktorý šírilo konšpiračné médium Hlavné správy a ktoré zdieľali aj ľudia na sociálnej sieti ešte začiatkom februára. Redaktori denníka vytiahli dezinformáciu do titulku. Marček tvrdil, že nie je vylúčené, že USA chcú u nás rozmiestniť jadrové zbrane.

USA u nás môžu rozmiestniť jadrové zbrane

Marček sa na Kryme zúčastnil piateho ročníka Jaltského medzinárodného ekonomického fóra. Nezaradený poslanec, ktorý vedie novozaloženú stranu Hlas ľudu, cestoval na Krym aj minulý rok, no jeho cesta sa nestretla s pochopením slovenského rezortu zahraničia. V rozhovore uviedol, že tentokrát bolo všetko pokojné. Rozprával o tom, že Krym je ruský, o návšteve Doneckej ľudovej republiky, o budúcnosti NATO i o rokovaniach Slovenska a Spojených štátov amerických o vojenskej spolupráci.

Zdroj: Reprofoto iz.ru

Na otázku o tejto spolupráci uviedol, že USA vyvíjajú obrovský tlak na slovenské orgány, všetko je maskované a rokuje sa tajne. „Je možné, že USA budú chcieť na našom území rozmiestniť jadrové zbrane aj vzhľadom na ukončenia Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF),“ povedal v rozhovore s tým, že touto činnosťou staviame Slovensko do priameho ohrozenia. Spojené štáty začiatkom februára formálne od tejto zmluvy odstúpili. V nadväznosti na tento krok odstúpilo od zmluvy aj Rusko.

Marček na svojom vyjadrení trvá

Petra Marčeka sme oslovili s otázkami ohľadom jeho vyjadrení pre ruský denník. To, odkiaľ má informáciu, nepovedal. „Na svojom vyjadrení trvám v tom duchu, ako som to povedal, že by mohli priviesť a rozmiestniť rakety s jadrovými hlavicami, ako napr. sa to hovorí, že je to v Nemecku na amerických základniach, lebo vo všeobecnosti na amerických základniach, podľa platných dohôd američania nemajú povinnosť oznamovať, čo presne skladujú na svojich základniach a hostiteľská krajina to nemá právo kontrolovať,“ napísal pre Topky Marček.

Zdroj: Twitter / Russia's MFA in Crimea

Americkí vojaci majú podľa Marčeka svojím spôsobom právnu imunitu. „Na týchto územiach platia ich zákony a nie zákony tej krajiny, v ktorej sa nachádzajú. Na to, aby sa predišlo špekuláciam o obsahu platnej alebo navrhovanej dohody, by bola najlepším riešením úplná transparentnosť tak, ako je to presadzované aj v iných prípadoch, navyše sa toto týka celého Slovenska, bezpečnosti jeho občanov a právneho systému na Slovensku!,“ dodal.

Ak by ho nechránila imunita, Marček by čelil trestnému stíhaniu za šírenie poplašnej správy

O reakciu sme požiadali aj slovenský rezort zahraničných vecí. Ten považuje Marčekove vyjadrenia za nezodpovedné a dezinformačné. „Slovensko nikdy nerokovalo a ani nerokuje s americkou stranou o rozmiestnení jadrových zbraní na svojom území. Po tvrdeniach o rozmiestnení amerických vojenských základní ide o ďalšie šírenie hrubých dezinformácií,“ uviedol pre Topky riaditeľ tlačového odboru rezortu zahraničia Juraj Tomaga.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Vyjadrenia pána poslanca Marčeka sú nezodpovedné a som presvedčený, že ak by ho nechránila poslanecká imunita, čelill by trestnému stíhaniu za šírenie poplašnej správy,“ povedal s tým, že ide o opakované správanie sa pána poslanca. „Je v príkrom rozpore s oficiálnou línou vlády SR, medzi čo možno zaradiť aj jeho nedávnu ďalšiu návštevu Krymského polostrova,“ dodal.

Ruský rezort zahraničia to považuje za provokáciu

Tento hoax si všimlo aj ruské ministerstvo zahraničia. Štátny tajomník rezortu Alexander Gruško považuje informáciu o rozmiestnení jadrových zbraní na Slovensku za provokáciu. „Absolútne to vylučujem, pretože aliancia sa v rámci Zakladajúceho aktu Rusko-NATO zaviazala, že nebude rozmiestňovať nukleárne zbrane do krajín, kde neboli nasadené a nebude na to ani vytvárať infraštruktúru. Považujeme to za provokáciu,“ uviedol Gruško pre agentúru TASS.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Túto informáciu si následnej všimli aj ostatné médiá a prebrali ju. Okrem iného tvrdil, že by bolo dobré, ak by sily ako taliansky líder Matteo Salvini, maďarský premiér Viktor Orbán či francúzska politička Marine Le Penová obsadili v europarlamente čo najviac miest, aby politici vedeli zlepšiť vzťahy s Ruskom. Ak by sa on dostal do EP, v prvom rade by zrušil protiruské sankcie.

Roztáčanie propagandy

Aj takto sa jednoducho sa môžu šíriť dezinformácie. Ruské médiá poskytnú nekritický priestor prorusky orientovaným politikom podobným Marčekovi, ktorí to využívajú na šírenie nepodložených a falošných správ. „Dobrý príklad toho, ako sa roztáča súkolie propagandy v medzinárodnej diplomacii. Slovenský poslanec, ktorého doma nikto nepozná a neberie vážne, poskytne rozhovor novinám, ktoré ovláda Kremeľ. V ňom varuje pred tajným americkým plánom na umiestnenie vojsk na Slovensku. Dokonca tajomne spomenie aj jadrové zbrane,“ uviedol Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Hoaxy následnej preberú aj iné médiá a politici a vytvárajú vlastný obraz reality. Hoax o rozmiestnení jadrových zbraní na Slovensku šíril už vo februári dezinformačný web Hlavné správy. V blogu sa objavili tvrdenia, že USA tajne umiestnili jadrové zbrane v súvislosti s vypršaním zmluvy INF. Článok následne stiahli, no stihli ho zdieľať stovky ľudí. Marček je dlhodobo známy úvahami, ktoré sa nesú v podobnom duchu. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dokonca varoval, že na Slovensku sa môže chystať obdoba kyjevského Euromajdanu.

Aj tento rok išiel na Krym

Marček aj tento rok odletel na anektovaný Krym, kde sa koná Jaltské fórum. Ako pre médiá povedal štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička, pozícia Slovenska je jasná - podporujeme územnú celistvosť Ukrajiny, vrátane toho, že okupácia Krymu je porušovanie medzinárodného práva. „Cesty občanov SR nebudeme komentovať,“ dodal. Marček letel na Krym aj vlani, jeho cestu riešil aj Zahraničný výbor NR SR. Marček informoval, že na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum odletí aj s 15-člennou delegáciou.

Minulý rok Marček tvrdil, že s ním na Krym majú letieť aj poslanci za Smer a SNS. Nakoniec však išiel spomedzi zákonodarcov sám. Proti ceste protestoval aj ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška, argumentoval, že ľudia cestujúci na Krym cez Rusko porušujú ukrajinské zákony. Cestu na Krym vtedy neodporučilo ani ministerstvo zahraničných vecí.

Marček tvrdil, že na Krym ide ako turista, tam ho však predstavovali ako vedúceho slovenskej delegácie. Návštevu Krymu riešila aj predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Výbor pod jej vedením odsúdil cestu nezaradeného poslanca Petra Marčeka na Krym a pripomenul, že SR ako aj spojenci NATO a EÚ považujú Krym za ukrajinské územie. Proti zvolaniu výboru následne protestovala koaličná SNS.