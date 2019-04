Premiér Pellegrini by údajne chcel Šefčoviča za ministra financií

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by údajne chcel za ministra financií eurokomisára Maroša Šefčoviča. Potvrdili to nemenované zdroje blízke úradu vlády. Úrad vlády zatiaľ na otázky neodpovedal, Šefčovičova hovorkyňa Renata Goldírová uviedla, že Šefčovič takúto ponuku nedostal a ani ju nezvažuje.

Post ministra financií sa uvoľňuje preto, že ten súčasný, Peter Kažimír, nastúpi do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Kažimír by mal tento týždeň podať demisiu. Pellegrini uviedol, že rezort dočasne prevezme on. Podľa informácií by ho mohol viesť dovtedy, kým by sa Šefčovičovi neskončil mandát v Bruseli.

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že o novom ministrovi financií rozhodne predsedníctvo strany. Spomínal viaceré možnosti. „Je tu niekoľko variantov. Buď postaviť nového ministra financií, úplne nového, zobrať niekoho z Národnej rady SR alebo na nejaký čas bude túto prácu vykonávať premiér,“ hovoril Fico minulý týždeň.

V súvislosti s postom ministra financií sa spomínali viaceré mená. Fico pôvodne presadzoval Františka Imreczeho, ktorý pôsobil na poste šéfa finančnej správy. Z funkcie odišiel pre kauzu colných podvodov s čínskym tovarom. Hovorilo sa aj o poslancovi Národnej rady Ladislavovi Kamenickom. Podpredseda Smeru-SD Richard Raši vravel, že v hre sú aj iné mená, ale nekonkretizoval ich.

Kažimír bol ministrom financií od roku 2012. V NBS strieda Jozefa Makúcha. Ten oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS, že chce z tohto postu predčasne odísť. Oficiálne sa pritom malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.