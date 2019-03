Poslanci Európskeho parlamentu: Uznesením o Slovensku by sa mali úrady zaoberať

BRUSEL - Zodpovedné slovenské orgány by sa mali zaoberať kritickou časťou uznesenia týkajúceho sa stavu právneho štátu na Slovensku, ktoré vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov prijali poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Uviedli to europoslanci Eduard Kukan a Boris Zala.

Európski zákonodarcovia v uznesení upozornili na vážne nedostatky v oblasti právneho štátu na Malte a na Slovensku. Ich obavy sa týkajú najmä stavu boja proti korupcii a nezávislosti súdnictva v oboch krajinách. Príslušné uznesenie je zhrnutím poznatkov Skupiny pre monitorovanie právneho štátu (ROLMG), ktorá na pôde EP vznikla po vraždách novinárov Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Z 13 slovenských europoslancov 11 hlasovalo vo štvrtok za uznesenie. Hlasovania sa zdržal József Nagy (Most-Híd) a meno poslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD) sa na mennom zozname neobjavilo. "Správa je vyvážená, rešpektuje aj vyzdvihuje pozitívne kroky, ktoré Slovensko urobilo v boji proti korupcii, vo vytváraní nezávislého súdnictva a vyšetrovania. Poukazuje aj na slabé miesta," zhodnotil uznesenie EP Boris Zala (nezávislý) z politickej frakcie socialistov a demokratov (S&D). Správa ako taká sa z 80 percent zaoberá situáciou na Malte, ale podľa neho ju Slovensko nesmie ignorovať. "Je potrebné, aby ju všetky slovenské orgány, ktorých sa týka, brali v plnej vážnosti," odkázal Zala.

Za správu EP hlasoval aj Eduard Kukan (nezávislý) z tábora európskych ľudovcov (EPP). "Jej obsah poukazuje na dôležitosť dodržiavania zásad právneho štátu tak, ako to od nás vyžadujú Zmluvy o fungovaní EÚ. Je správne upozorniť na to, keď sa krajina od týchto zásad výrazne odkloní. Slovensko je demokratickou krajinou a členom EÚ, preto sa týmito zásadami musí riadiť. Je našou zodpovednosťou dbať o to, aby došlo k náprave tam, kde má Slovensko problémy. Najmä v tých oblastiach právneho štátu, ktoré odhalila vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," uviedol Kukan.

Podľa jeho slov schválené uznesenie vyzýva politických lídrov na Slovensku, aby zintenzívnili úsilie o presadzovanie a posilňovanie právneho štátu, pričom politickou prioritou musí byť efektívny boj proti organizovanému zločinu a korupcii. "Je tiež nesmierne dôležité zasadiť sa za slobodu médií, ochranu novinárskej práce a za bezpečnosť novinárov. Bez týchto princípov moderného európskeho štátu by bola naša demokracia ohrozená," konštatoval Kukan.