Matovič: Glváč mohol komunikovať aj o skutočnostiach, ktoré poslúžia pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka

„Pán Maznák by mal mať rýchlo zhabaný mobil a počítač a mala by byť vytiahnutá komunikácia, ktorú možno mazal,“ zdôraznil Matovič. Zároveň premiéra Petra Pellegriniho vyzval, aby ukončil trápne divadlo a prestal sa s Maznákom maznať. „To, čo žiadame, je to, aby si Pellegrini buchol po stole, aby ukázal Robertovi Ficovi, kde je jeho miesto a aby Maznáka vyprášil z parlamentu čím skôr, lebo robí hanbu,“ dodal Matovič.

Matovič upozornil, že Glváč vedel, že obvinená sa volá Alena Zs. Vedel tiež, kedy má narodeniny. Matovič tiež upozornil, že Glváč s ňou komunikoval v roku 2016 ešte ako minister obrany, tiež v rokoch 2017 a 2018. Vo vyšetrovacom spise je však len komunikácia od marca do septembra 2018. Za tento polrok jej poslal 27 selfíčiek. „Ukazuje sa, že Glváč nie je schopný hovoriť pravdu, klame a vyhovára sa, že mu to prikázal generálny prokurátor. Vyhovára sa tiež na šéfa Vojenského spravodajstva, ktorý to nemá ako dnes dokázať. Glváč namiesto toho, aby sa priznal, hľadá výhovorky a hľadá falošné aliby. Včerajšok potvrdil, že Glváč roky poznal Alenu Zs. Spis ho usvedčuje, že presne vedel o koho ide. Ako človek, ktorý mal pod palcom Vojenské spravodajstvo, presne vedel, o koho ide. Ak Glváč tvrdí a bola by pravda, že Vojenské spravodajstvo mu ústami riaditeľa prikázalo, že posielaj si prasačinky, bolo by to zlyhanie Vojenského spravodajstva. Nemá to obdobu v EÚ, pretože ak by šéf spravodajstva prikázal ministrovi obrany, aby komunikoval so ženou, ktorá už v tom čase bola vyšetrovaná ako podozrivá z objednávky vraždy primátora Hurbanova, bolo by to úplné zlyhanie tajných služieb,“ vyhlásil Matovič.

Podpredseda parlamentu a člen Predsedníctva Smeru-SD Martin Glváč tvrdí, že kontaktoval príslušné orgány hneď po tom, ako sa na neho obrátila Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Glváč chce v najbližších dňoch získať povolenie od príslušných orgánov, aby sa mohol verejne a detailne vyjadriť ku komunikácii s Alenou Zs.