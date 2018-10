KDH podľa Vašečku bráni Záborskej znovu kandidovať do EP: Hnutie sa uberá zlým smerom

Richard Vašečka

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Europoslankyňa Anna Záborská by mala opätovne kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, hoci KDH jej v tom bráni. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Richard Vašečka (nezaradený).