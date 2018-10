Šefčovič má našliapnuté na post lídra Európskej komisie: Zrejme povedie socialistov

Maroš Šefčovič

Zdroj: TASR/Marko Erd

BRUSEL - Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič má už dostatočnú podporu na to, aby sa v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu mohol stať lídrom kandidátky európskych socialistov a uchádzať sa tak o post predsedu Európskej komisie. Uviedol to v pondelok európsky týždenník Politico s odkazom na stiahnutie sa zo súťaže možných Šefčovičových súperov.