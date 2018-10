BRATISLAVA – A je to tu! O čom sa šepkalo v kuloároch už takmer rok, by sa malo stať skutočnosťou. Podľa informácií Glob.sk by sa mala už v najbližších hodinách uvoľniť stolička guvernéra Národnej banky Slovenska. Jozef Makúch sa vraj chystá abdikovať zo svojej funkcie.