Hrabko o proteste OĽaNO a KDH: Opozičné strany už nie sú partnermi ale konkurentmi

Ak by sa v budúcnosti hnutie Za slušné Slovensko transformovalo na zárodok novej strany, prípadne spojenej s menom aktuálneho prezidenta Andreja Kisku, stalo by sa priamym konkurentom opozičných strán, vrátane OĽaNO a KDH. Preto sa podľa Hrabka rozhodli organizovať vlastné protesty a nespájať sa s touto občianskou iniciatívou. "Opozičné strany si už uvedomujú, že čo sa týka politickej budúcnosti, nie sú už partnermi, ale skôr konkurentmi. Nechcú sa nechať dať vykradnúť bez boja, lebo to im hrozí," povedal Hrabko. "Hnutie Za slušné Slovensko vstúpilo do politiky. A len čo robí politiku, je ohrozené OĽaNO, KDH, SaS," dodal.

Prípadná budúca strana Andreja Kisku podľa neho môže osloviť časť doterajších nevoličov, väčšinu voličskej základne však bude čerpať napravo od stredu. "Na námestia za slušné Slovensko chodili aj prívrženci strán KDH, OĽaNO a SaS. Ale prichádza čas konkurencie. Ak Andrej Kiska založí stranu, alebo bude nejakú podporovať, tá určite nezoberie voličov strane Smer-SD," poznamenal Hrabko.

Zameranie protestu OĽaNO a KDH na rezort vnútra podľa Hrabka tematicky nadväzuje na demonštrácie organizované občianskou iniciatívou, ale môže mať aj ďalší cieľ. "Netreba zabúdať na to, že idú komunálne voľby. Nemyslím si, že to protestom pred ministerstvom vnútra skončí," odhadol Hrabko.

Na margo sporov o pravidlách pre vymenovanie nového policajného prezidenta Hrabko povedal, že súčasný systém, v rámci ktorého ho menuje aj odvoláva minister vnútra, je dobrý. "Ak má byť minister zodpovedný za činnosť Policajného zboru, má byť schopný kedykoľvek vymeniť jeho prezidenta," povedal s tým, že problém je skôr v konkrétnych osobách, ako v nastavení zákona.

Aktuálny návrh, aby do procesu menovania a odvolania policajného prezidenta vstupoval výbor parlamentu, podľa Hrabka nič nerieši. "Ak sa ministrovi nebude páčiť odporúčanie parlamentného výboru, jednoducho policajného prezidenta nevymenuje a niekoho poverí, aby dočasne Policajný zbor viedol, čo môže trvať aj štyri – päť rokov," poznamenal.

Aktuálne oslavy Slovenského národného povstania boli podľa Hrabka štandardné, akurát pre nového premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) to bola možnosť po prvý raz pri takejto príležitosti prehovoriť pred Banskobystričanmi. "Prejav bol celkom dobrý dĺžkou a obsahom a bol aj najčastejšie prerušovaný potleskom. Asi mal, ako Banskobystričan, oporu aj v publiku," povedal Hrabko.

Za štandardné považuje aj prejavy prezidenta Andreja Kisku a predsedu NR SR Andreja Danka. "Splnili si svoju povinnosť, boli tam všetci traja a tentoraz nebol nikto na dovolenke. Ale treba mať na pamäti, že sú to stále iba slová. Vládna koalícia, ktorá už istý čas vládne, neurobila nič proti tomu, proti čomu stále verbálne bojuje, teda proti extrémizmu, neofašizmu a xenofóbii," uzavrel Hrabko.