Finančníka z J&T rozhnevali slová Matoviča o voľbách: Drsná reakcia na boj s oligarchami

Igor Matovič včera na tlačovej besede oznámil, že opozícia sa po primárkach a prieskume Focusu dohodne na spoločnom kandidátovi na primátora Bratislavy. Stane sa ním buď Ján Mrva, ktorého podporuje okrem OĽaNO aj strana SaS a Sme rodina, alebo Caroline Lišková, ktorú nominovalo KDH.

Finančné skupiny to nepoteší

Takémuto rozhodnutiu sa podľa Matoviča nepotešia finančné skupiny, ktoré si už podľa neho brúsia zuby so svojimi kandidátmi na primátora Bratislavy. „Ľudia nás nevolili preto, aby sme sa hrali každý na vlastnom piesočku a aby sme napĺňali vlastnú slobodu, ale aby sme zároveň so slobodou boli aj zodpovední. To, že nie sme len slobodní, ale aj zodpovední, by sme mali ukázať aj v našom hlavnom meste,“ uviedol Matovič.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Mestá nedostali na top tlčhuby

Finančník z J&T Patrik Tkáč na svojom Facebooku uviedol, že si bude ceniť len takého primátora, ktorý nebude populistom. „Podľa Igora by mal byť primátor ten, čo by nás vyhnal a dotiahol svätých západných investorov, ktorí už ukázali, ako im záleží na našej krajine, ktorí tu reinvestujú zisky a pôsobia veľmi blahodárne na našu spoločnosť, kultúru, šport a vzdelanie. Nás vyžente stavať do Londýna, Moskvy a New Yorku, aby sme škodili niekde inde,“ napísal Tkáč na sociálnej sieti. „Ja si budem ceniť len takého primátora, ktorý nebude kydať hnoj na kapitál a nebude populistom, ktorý ohováraním tých, čo tu niečo vybudovali a dali ľuďom prácu, bude zbierať hlasy,“ uviedol finančník.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Primátor je podľa Tkáča bližšie ľuďom ako premiér. „Dal by som ako povinnosť byť najprv primátorom a potom premiérom. Žiadne mesto nedostali na top v rebríčkoch tlčhubovia, ale osobnosti, čo namiesto populizmu budovali mestá tehlu po tehle, projekt po projekte,“ myslí sai Tkáč. „Primátor by mal byť rozhodne človek, ktorý už dokázal veľké veci v oblastiach alebo aspoň jednej oblasti pre mesto užitočnú. Najmä však niekto s prirodzenou autoritou, veľký pracant a musí mať dramaticky nadpriemerné EQ,“ dodal finančník.

Zakladajúci členovia J&T Patrik Tkáč (vľavo) a Ivan Jakabovič Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Lišková vs. Mrva

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť celú demokratickú opozíciu. S KDH sme sa dohodli, že zorganizujeme primárne voľby, a ľudia si v prieskume agentúry Focus vyberú, ktorého z našich kandidátov demokratická opozícia podporí.“ Podľa Matoviča by obaja kandidáti, či už Ján Mrva alebo Caroline Líšková, boli dobrými primátormi Bratislavy. „Keby sme si to o Caroline Líškovej nemysleli, nešli by sme do takejto dohody. Akokoľvek ľudia v primárnych voľbách rozhodnú, vždy to bude dobrá voľba,“ dodal Igor Matovič.