Kotlebovci na hrane zákona: Divákov lákali do kina na kontroverzný film, nacistická symbolika

POPRAD - Kotlebovci opäť rozbúrili pokojné vlny internetu. Tentokrát sa im to podarilo dokumentárnym filmom z obdobia Slovenského štátu, ktorý chceli navyše premietať v poriadne nevhodný dátum. Po urgenciách napokon z dvoch dátumov v Poprade zišlo.

Dokument Zavrhnuté svedectvá má vraj priniesť pozitívnejší obraz a spomienky na Slovenský štát z obdobia druhej svetovej vojny. Pracovala na ňom dvojica Dávid Pavlík a Ján Pastuszek, pričom obaja sú asistentmi poslancov v ĽSNS.

Pavlík je asistentom Jany Nehézovej a Pastuzsek Juraja Kolesára. V dokumente mali vystúpiť aj historici Martin Lacko, ktorého prepustili z Ústavu pamäti národa, či Milan Ďurica, ktorý velebí prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa.

Dokument mali pôvodne premietať na dvoch miestach, ôsmeho augusta v popradskom kine Tatran a deviateho augusta v reštaurácii Double HPR. Kotlebovci si navyše vybrali „symbolický" dátum 8. 8., ktorý môže odkazovať na číslo 88. To je skratkou nacistického pozdravu - písmeno „H“ je na ôsmom mieste v abecede a HH, čiže 88, znamená „Heil Hitler“. Nebolo by to prvýkrát, čo sa ĽSNS podobne prezentuje.

Hroziaci štrajk

Po oznámení, že sa dokument bude premietať v Kine Tatran, sa ozvala vedúca kina Ľubomíra Olejárová, ktorá sa spolu s ďalšími zamestnancami od podujatia dištancovala. „Ja ani iní zamestnanci sa v ten deň do práce určite nechystáme, ak sa všetci nespojíme a akciu sa nám spoločne nepodarí zrušiť," napísala ešte v pondelok večer.

Mesto Poprad prostredníctvom primátora Jozefa Švagerka po urgenciách napokon prenájom zrušilo „vzhľadom na to, že obsah predmetného dokumentu je silne politický a názorovo nevyvážený, že nám bola zamlčaná prítomnosť hostí, ako je pán poslanec NR SR Milan Mazurek, pričom politická príslušnosť autorov a hostí, ako aj načasovanie na dátum 8. 8. 2018, ktorý je symbolicky používaný v extrémistických hnutiach". Mesto zároveň tvrdí, že takto bolo uvedené do omylu.

Zrušili aj ďalšie priestory

Od akcie sa dištancovala aj reštaurácia, v ktorej sa mal film premietať o deň neskôr. Na Facebooku uviedla, že priestory si telefonicky zarezervovala osoba, ktorá neuviedla podrobnosti o príslušnosti k politickej strane alebo extrémistickej skupine.

„Volajúca osoba nás neinformovala, o akú videoprezentáciu sa jedná, že sa jedná o premietanie filmu, že ide o film o Slovenskom štáte, že sa jedná o prezentáciu ĽSNS, že sa dostaví poslanec NR SR p. Mazurek," napísala reštaurácia.

Podnik podľa vlastných slov sa v momente, keď v utorok zistil, o čo ide, rozhodol predbežnému záujmu o prezentáciu v ich priestoroch nevyhovieť. „Naša reštaurácia sa dištancuje od akýchkoľvek hnutí a skupín potláčajúcich základné ľudské práva, od akýchkoľvek extrémistických skupín a všetkých politických strán a subjektov," uviedol podnik.

Gól do vlastnej brány, tvrdí ĽSNS

Na Facebooku sa bránil aj poslanec Mazurek. „Pán primátor aj s jeho viceprimátorom si však strelili gól do vlastnej bránky, keďže 27. marca 2018 už tento dokument v kine Tatran v Poprade premietaný bol a aj s následnou diskusiou. Toto je iba rozšírená verzia. Rovnaký gól si strelila aj manažérka kina, ktorá vraj na protest nepríde do práce, keďže ide o nejaké šírenie extrémizmu. Tá istá manažérka, ktorá povolila prvé premietanie," tvrdí Mazurek.

Spojenie s extrémistickým dátumom a transportom ľudí do táborov (z Popradu šiel v marci 1942 prvý transport slovenských Židov) však odmieta. Uznáva však, že dokument nie je nestranný a nezaujatý. „Tento dokument mapuje svedectvá ľudí s pozitívnou spomienkou na prvú štátnosť a ide mu iba o vyváženie verejnej diskusie," dodáva.