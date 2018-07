Kiska na Pohode odvážne prehovoril o svojej budúcnosti: Treba prevziať moc, burcuje Slovákov

BRATISLAVA - Andrej Kiska sa poslednýkrát zúčastnil festivalu Pohoda ako prezident. Hlava štátu na podujatí okrem iného diskutovala aj o svojej budúcnosti - a ako tvrdí, treba Slovensku vrátiť to, čo si zaslúži, a prevziať moc.

Kiska v diskusii, ktorú moderoval Štefan Hríb z .týždňa, opäť pripomenul, že práve vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej závažne ovplyvnila jeho rozhodnutie, čo bude robiť v budúcnosti. „Musíme zmeniť politickú mapu Slovenska, musíme vrátiť Slovensku, čo si zaslúži. Ideme do toho a verím, že to dáme,“ povedal prezident.

Podľa neho tu panuje atmosféra, v ktorej si tí, čo vyhrali voľby, robia, čo chcú. Kiska zároveň tvrdí, že to vyzerá, akoby politická moc bojovala proti ľuďom na uliciach. Pripomína aj prepojenie mafie na Úrad vlády SR, proti čomu vraj vláda nič nerobila, hoci informácie o tom mala.

Treba prevziať moc

Prezident hovorí, že nesmieme zastať a musíme pokračovať ďalej. „Treba prevziať moc. Treba do politiky dostať slušných, čestných a schopných ľudí,“ uviedol Kiska rázne. „Keďže sme parlamentná demokracia, potrebujeme prevziať moc. Toto je naša úloha, toto musíme spraviť.“

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Kiska sa taktiež vcítil do kože rodičov oboch obetí. „Asi nikto z nás, komu nezomrelo dieťa, si nevie predstaviť, akou tragédiou prechádzajú rodičia. Asi nikto z nás si nevie predstaviť, že by jeho dieťa bolo surovo zavraždené. Ale všetci si vieme sľúbiť, že to tak nenecháme. Že pamiatka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám nedá spať a bude nás hnať dopredu,“ vyhlásil prezident.

V diskusii sa vyjadril aj k prezidentským voľbám, ktoré sa budú konať budúci rok. Kiska prvýkrát uviedol konkrétne mená. „Sú štyri mená, za ktoré by sme sa asi nehanbili a mohli by dobre reprezentovať našu krajinu. To sú Robo Mistrík, Zuzka Čaputová, Fero Mikloško a uvidíme, či bude kandidovať Marián Čaučík,“ povedal.