Opäť raz tie naše problematiké susedké vzťahy! Sporné ploty, pozemky aj obmedzenia vstupu: Adokátka radí, čo robiť

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Palenka: Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či ma môže sused prinútiť postaviť plot. Celé roky tu plot medzi susedmi nebol, no teraz máme jedného nového suseda a ten žiada, aby som ho postavil. Nemám záujem ho stavať. Môže ma prinútiť nejakým spôsobom? Nemám psa a ani iné zvieratá, čo by mu chodili na pozemok.

Dobrý deň, záleží na posúdení konkrétnych okolností. V zmysle § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka súd môže vlastníka pozemku zaviazať povinnosťou postaviť plot, ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb. Súd si v tomto konaní zadováži stanovisko príslušného stavebného úradu.

Ján: Neviem sa dostať na pozemok. Sused spravil plot a iný prístup nemám. Ďakujem.

Dobrý deň, prístup cez cudzí pozemok sa zriaďuje tzv. vecným bremenom právom prechodu a prejazdu cez pozemok suseda. V prvom rade by ste sa mali snažiť so susedom dohodnúť. Pokiaľ sa nedohodnete, môžete sa domáhať zriadenia vecného bremena súdnou cestou.