Exposlanec G. Gyimesi rázne: Nebudeme podporovať Korčoka! Ak ho chce podporiť líder Aliancie, tak len ako fyzická osoba

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Predseda Aliancie Krisztián Forró kandiduje za prezidenta. Jeho podpora je okolo 2-3 percent. Prečo kandiduje?

Vie, že do druhého kola sa nedostane. Je jasné, že občan Slovenskej republiky a maďarskej národnosti nikdy nebude prezidentom Slovenska. Nie je ani cieľom, aby bol v druhom kole. Kandiduje, aby 450-tisíc občanov maďarskej národnosti malo svojho kandidáta. Chce zároveň využiť mediálny priestor, ktorý inak strana nemá, aby upriamil pozornosť na problémy juhu a východu Slovenska, kde žijú občania maďarskej národnosti.

Koľko peňazí dáva do kampane?

Viem, že strana schválila 200-tisíc eur na kampaň. Potom sme zistili, že je veľký problém, aby strana platila kampaň svojmu predsedovi, prezidentskému kandidátovi. Neviem, ako to vyriešia, ale zatiaľ si kampaň platí sám. Všetky príjmy a výdavky sú na transparentnom účte.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Je Krisztián Forró aj vašim kandidátom na prezidenta? Budete ho voliť?

V prvom kole predsedu strany podporím. Ak sa do druhého kola dostanú kandidáti, ktorí sú podľa doterajších preferencií favoritmi, mám úplne jasno, koho budem voliť aj v druhom kole.

V strane prevládajú rovnaké názory, ako máte vy? V prvom kole predsedu a potom jeden z dvoch kandidátov?

Je veľký rozdiel, čo si myslím ja a predsedníctvo a predseda. Mali sme republikovú radu aj predsedníctvo, nebavili sme sa síce o tom, koho podporíme v druhom kole, ale zhodli sme sa na tom, koho určite nepodporíme.

Koho určite nepodporíte?

Určite nepodporíme Ivana Korčoka.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Takže vy budete voliť Petra Pellegriniho.

Ak sa pýtate mňa osobne, tak budem voliť Petra Pellegriniho. Budem ho všemožne podporovať. Rovnako sa budem snažiť, aby sa aj naša strana postavila za Petra Pellegriniho. Na našom predsedníctve nie je jediný človek, ktorý by chcel podporiť Ivana Korčoka. A preto nechápem, prečo náš predseda na tlačovej konferencii rozprával, že po prvom kole sa bude rozprávať s oboma kandidátmi a zistí, kto čo ponúka Maďarom a na základe toho sa rozhodneme. Hovorím vám veľmi jasne a zrozumiteľne, že nebudeme podporovať Ivana Korčoka. Ak to predseda chce urobiť, môže to urobiť len ako fyzická osoba, keď mu je Ivan Korčok sympatický. Nedávno som sa v jednom maďarskom periodiku dočítal, že obaja sú v kontakte. Možno mu to imponuje...

Sú v kontakte?

Dočítal som sa to z médií. Ale opakujem, podčiarkujem a zdôrazňujem, že ak predseda Forró podporí Ivana Korčoka, môže to urobiť len ako fyzická osoba a nie v mene strany. Budem presadzovať, aby sme sa s ním ani nebavili. Lebo my sa s Ivanom Korčokom nemáme o čom baviť. Ivan Korčok menšinám ako takým, a najmä Maďarom, nedokáže nič ponúknuť a toho dôkazom je aj jeho vyjadrenie zo stretnutia s občanmi v Komárne, kde povedal, že pokiaľ ide o menšinové práva, tak preferuje status quo.

Aké sú momentálne názory v strane?

Jasné. Ivana Korčoka určite nie. Či podporíme Petra Pellegriniho alebo strana alibisticky povie, že voľbu nechá na svojich voličov a nepodporí nikoho, aj to je jedna z možností.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Čo chcete a presadzujete vy?

Bol by som rád, keby aspoň v jednej dôležitej otázke bola strana čitateľná. A toto je mimoriadne dôležitá otázka, lebo prezident Slovenskej republiky je prezidentom aj občanov maďarskej národnosti. Nemôžeme sa strániť a ignorovať dôležité veci. Nás sa predsa voľba prezidenta týka rovnako. Aj ja budem chcieť od Petra Pellegriniho počuť, či bude podporovať juh a východ Slovenska. Bol by hlupák, keby povedal nie. Peter Pellegrini je predsedom sociálno - demokratickej strany a tá to predsa má v DNA, podporovať chudobných a tých, čo si nevedia pomôcť. V tomto smere nevidím najmenší problém.

Rozprávali ste sa s predsedom Aliancie medzi štyrmi očami, keďže každý zmýšľate inak?

Asi stokrát.

A záver?

Taký, ako prezentoval v médiách. A to, že uvidíme po prvom kole.

Zaujíma ma, prečo tak vehementne podporujete Petra Pellegriniho? Niečo vám za to sľúbil?

Nie. Naposledy som sa s ním rozprával deň predtým, ako som odišiel z parlamentu. Teda, keď si poslanecký mandát uplatnil Jaro Naď. (apríl 2022 pozn.red). Absolútne vylučujem nejaké prísľuby. Avšak mám osobnú skúsenosť s Ivanom Korčokom. A nie je to dobrá skúsenosť od prvého dňa, keď si zasadol na ministerskú stoličku. Bol som vtedy koaličným poslancom. Spomeňte si, že sme mali konflikt prakticky od prvého dňa. V tomto smere som autentický. Vždy som sa voči nemu vyhraňoval. Vždy som sa ozval, keď som si myslel, že pácha neprávosti. A nielen tie, ktoré spôsobili napätie medzi slovenskou a maďarskou vládou. Vzťahy medzi oboma krajinami boli historicky najhoršie v období, keď bol on ministrom. Kým nebol ministrom, dozvedali sme sa o ňom informácie, ktoré nás znepokojovali.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Aké to boli informácie? Poznali ste ho predtým, než sa stal ministrom?

Poviem to tak, aby som si neprivodil nepríjemnosti. Keď sa skladala koalícia a začalo sa hovoriť o menách ministrov, po chodbách sa šírilo, že Ivan Korčok mohol mať niekedy niečo s bývalou ŠtB. Robilo to vrásky na čele niektorým predstaviteľom, ale nikto to vážnejšie neriešil. Boli to také krčmové reči. No videl som, že niektorých to vyrušuje. Mňa vyrušilo niečo viac. Ivan Korčok je človek, ktorý bez akýchkoľvek pochybností vždy slúžil aktuálnej moci. A bolo úplne jedno, že to bol Vladimír Mečiar alebo Igor Matovič. Slúžil úplne všetkým a vždy bol ticho. Vyhraňovať sa začal až teraz, keď bola Matovičova vláda. Bolo moderné pochlebovať USA, nie vlastným občanom. Toto ma oveľa viac vyrušovalo. Je kariérny diplomat. Je to to isté ako kariérny vojak. Veď pozrite sa, čo robí český prezident. Ten by išiel bojovať aj hneď. Ivan Korčok je to isté. Bude slúžiť, ale nie občanom Slovenska.

Konfrontovali ste Ivana Korčoka s minulosťou? Sú to príliš vážne obvinenia.

Nikto nikdy žiaden relevantný dôkaz nepredložil.

Čiže kľudne je možné, že sú to len chodbové reči a niekoho výmysly.

Mohli to byť aj výmysly. Nič na papieri nebolo, tak nikto nemal dôvod ho konfrontovať.

Rozprávali ste sa o ňom s Igorom Matovičom?

Áno. Rozprával. Matovič nevstupoval do nominácií koaličných partnerov. Vnímal som to tak, že bolo pre neho dôležité zostaviť koalíciu, aby mala ústavnú väčšinu a do nominácií nehovoril.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

