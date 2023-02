Koľko hodín by sme mali spať? Odborníci vysvetľujú, čo všetko ovplyvňuje nekvalitný a nedostatočný spánok

Z výskumu Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že zo vzorky 3 773 dospelých takmer 49,2 % opýtaných spala 7 až 8 hodín denne. Až 58,7 % spalo 7 až 8 hodín, alebo viac ako 8 hodín denne. Muži aj ženy boli na tom rovnako. Čo sa týka kvality, väčšina opýtaných (57,3 %) považovala svoj spánok za celkom dobrý. S meraním kvality spánku je to však o niečo zložitejšie ako s kvantitou. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že spíte dobre, ak zaspíte do 30 minút po tom, čo si ľahnete, zvyčajne prespíte celú noc alebo sa zobudíte iba raz. Ďalší z faktorov kvalitného spánku je schopnosť prespať odporúčaný počet hodín, alebo ak sa už prebudíte, do 20 minút sa vám opäť podarí zaspať a po rannom prebudení sa cítite oddýchnutý a plný energie.

Galéria fotiek (3) Zdravý spánok

Zdroj: Slovenský pacient

„Všeobecné odporúčania The National Sleep Foundation, týkajúce sa spánku, sú rozdelené do deviatich vekových skupín. Každá skupina má svoju odporúčanú optimálnu dĺžku spánku," uviedol úrad. Tieto odporúčané hodnoty sa môžu líšiť od individuálnych potrieb jednotlivca, ale aj od celkového zdravotného stavu či každodenných aktivít.

Spánok by nemal byť prerušovaný. „Venujte náležitú pozornosť zdravému a dostatočnému spánku. Jeho význam často nedoceňujeme. Nedostatok spánku sa následne prejavuje nielen fyzickými, ale aj psychickými zmenami," dodal úrad verejného zdravotníctva. Nedostatok spánku môže viesť k oslabeniu imunitného systému, k nervozite, úzkostiam, zhoršenej pamäti ale aj slabej koncentrácii u detí.

V nasledujúcej tabuľke si viete zistiť, koľko hodín spánku pre vás alebo vašich blízkych odporúča Úrad verejného zdravotníctva.