Európska centrálna banka zníži úrokové sadzby s veľkou pravdepodobnosťou v jarnom období

Sídlo ECB (Zdroj: TASR/DPA)

PARÍŽ - Európska centrálna banka (ECB) zníži úrokové sadzby "s veľkou pravdepodobnosťou" ešte v jarnom období. Povedal to v piatok francúzsky člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Jeho vyjadrenia tak opäť posilnili očakávania, že k zníženiu sadzieb by malo dôjsť do leta. Informovala o tom agentúra Reuters.