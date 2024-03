Experti varujú pred problémami s platením dane pri ETF fondoch

Ilustračné foto (Zdroj: Dreamstime)

BRATISLAVA - Platenie dane začína byť pri investovaní do cenných papierov, najmä do ETF fondov, problémom. Súčasná legislatíva a daňová politika štátu totiž už dávno nestíhajú kopírovať a reagovať na prax. Upozornili na to odborníci z kancelárie Highgate Law & Tax, ktorí volajú po ucelenej koncepcii a väčšej právnej istote.