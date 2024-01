Stavebná legislatíva mala podľa ministra Ráža výrazné nedostatky: Hrozil kolaps v povoľovaní!

Jozef Ráž (Zdroj: TASR/Michael Svítok)

BRATISLAVA - Stavebná legislatíva, ktorá mala začať platiť od apríla 2024, mala výrazne nedostatky a ak by vstúpila do platnosti, hrozil by kolaps stavebných povoľovacích procesov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) v stredu vo videu na sociálnej sieti tak zdôvodnil potrebu odsunutia účinnosti nového zákona o výstavbe a zmien v aktuálnej stavebnej legislatíve. Tie schválil vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní.