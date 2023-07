Prezidentka dnes odobrila a podpísala niekoľko noviel zákonov

Novelou sa tiež zavedie definícia domácnosti. Tvoria ju manžel, manželka a maloleté deti, uvedené skutočnosti budú preukazovať sobášnym listom a rodným listom dieťaťa. Na získanie štátnej prémie pre rodiny s deťmi bude stačiť nasporiť 50 % sumy potrebnej na štandardnú štátnu prémiu. Štátna podpora zameraná na získanie vlastného bývania by sa tak podľa predkladateľov mala stať dostupnou aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi.

Novela bude účinná od 1. januára 2024

"Minimálna suma sporenia je pri získavaní štátnej prémie rozhodujúca, obzvlášť pre rodiny s nižším a priemerným príjmom. V realite pozorujeme, že skoro žiadna domácnosť s nižším príjmom nemá možnosť ušetriť si 2800 eur ročne, aby dostala maximálnu štátnu prémiu vo výške 70 eur. Na uplatnenie nároku na štátnu prémiu nesmie čistý príjem žiadateľa presiahnuť približne 1176 eur, pričom na získanie úplnej štátnej prémie je potrebné nasporiť 233 eur mesačne, preto priemerná nasporená suma, a tým aj priemerná štátna prémia býva menej než polovičná," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe. Každý žiadateľ sa bude môcť rozhodnúť, či ako jednotlivec požiada o štátnu prémiu podľa doterajších podmienok, alebo si zvolí alternatívu posudzovania nároku na rodinnú štátnu prémiu. Kombinácia nebude možná. Novela bude účinná od 1. januára 2024.

Prezidentka odobrila vyššie kompetencie SOI a ministerstiev pri kontrole cien

Kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a niektorých ministerstiev pri výkone cenovej kontroly a konaní o porušení cenovej disciplíny sa upravia. Vyplýva to z novely zákona o cenách skupiny poslancov opozičného Smeru-SD, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. "Predmetom návrhu zákona je zdokonalenie právnej úpravy pôsobnosti niektorých cenových orgánov, koordinovanejšieho postupu cenových orgánov a kontrolných mechanizmov vo vzťahu k reálnemu výkonu existujúcich kompetencií cenových orgánov," vysvetlili predkladatelia.

Vláda bude mať povinnosť predkladať parlamentu každoročne v druhom štvrťroku správu o cenovom vývoji dôležitých výrobkov. SOI bude môcť predkladať podnety na zlepšovanie právnej úpravy v oblasti opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja a cenovej kontroly. Tiež podávať návrhy na zdokonaľovanie informačného systému na účely vyhodnocovania vývoja cien, ich regulácie, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.

Pôsobnosti Ministerstva financií (MF) SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s vypracovávaním koncepcie cenovej politiky sa rozšíria. MF má zabezpečovať, uskutočňovať a predkladať koncepcie cenovej politiky. Ministerstvo vypracuje koncepciu do desiatich mesiacov od vymenovania novej vlády alebo vždy v prípadoch, ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov. Následne ju predkladá vláde a zabezpečuje jej plnenie.

Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.

Do pôsobnosti MF sa dopĺňa kompetencia, na základe ktorej ministerstvo podporuje spoluprácu cenových orgánov s orgánmi verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Od januára budúceho roka má tiež zabezpečiť zriadenie webového sídla s cieľom prezentovania verejnej politiky v oblasti cien, informovania o cenovom vývoji, porovnávania cien základných potravín s okolitými štátmi, zverejňovania výsledkov konaní vo veci porušenia cenovej disciplíny. Novela bude účinná od 1. augusta tohto roka.

Prezidentka taktiež odobrila dodatočné zvyšovanie financií na výzvy regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude môcť dodatočne zvyšovať prostriedky vyčlenené na výzvy súvisiace s regionálnym rozvojom alebo predlžovať lehoty na predkladanie žiadostí. Vyplýva to z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novela má najmä prepojiť procesy implementácie európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja. "Návrh zákona zároveň upravuje aj procesné náležitosti, ktorými reaguje na aktuálnu situáciu nárastu cien, predovšetkým stavebných komodít, zavedením možnosti poskytovania dodatočnej dotácie za splnenia zákonom stanovených podmienok," uviedlo MIRRI v dôvodovej správe.

Znižovanie regionálnych rozdielov narazilo podľa ministerstva už od roku 2008 na paralelné a neprepojené strategické plánovanie využitia fondov Európskej únie. Novela prepojí procesy využívania európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja a nastavenie nedopytového mechanizmu implementácie integrovaných územných investícií.Cieľom právnej úpravy je tiež zvýšenie miery schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy, ktorá je podľa MIRRI v súčasnosti nízka. Zákon spresňuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja.Novela bude účinná od 15. júla tohto roka.

Prezidentka odobrila zníženie daňovo-odvodovej záťaže predaja virtuálnych mien

Daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien sa zníži, čo by malo zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v pondelok podpísal prezidentka Zuzana Čaputová. Do parlamentu návrh predložila skupina poslancov SaS, OĽANO a nezaradených."Návrh si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa zníži na základe tzv. časového testu. Pri jej predaji po uplynutí jedného roka od nadobudnutia sa bude príjem zdaňovať zníženou 7 % sadzbou dane. V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Obdobná úprava sa bude vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúce od subjektov kolektívneho investovania."Účelom zmeny zákona o zdravotnom poistení je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test," uviedli ďalej predkladatelia.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Petra Cmoreja (SaS) sa pri výmene virtuálnej meny za majetok alebo služby sa nebude v príslušnom zdaňovacom období zdaňovať príjem nepresahujúci 2400 eur. "V praxi sa stávalo, že ak fyzická osoba nakúpila za virtuálnu menu napríklad potraviny alebo kávu, nastával moment zdaniteľného plnenia a s tým súvisiaca neprimeraná byrokratická a daňová záťaž," vysvetlil predkladateľ. Novelou zákona o cenných papieroch sa zdvojnásobí maximálna výška prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok. Suma sa zvýši z doterajších 3000 eur na 6000 eur.

Prostredníctvom novely zákona o kolektívnom investovaní sa zase rozšíri okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov a zvýši sa podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov, z doterajších 20 % na 30 %. Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Jany Žitňanskej (nezaradená), ktorého cieľom je zosúladenie úpravy príjemcov tzv. charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy uvedené ako prijímatelia 2 % z dane. Vzhľadom na infláciu sa zvýši horná hranica príjmov z tejto reklamy z doterajších 20.000 na 30.000 eur. V rámci charitatívnej reklamy môžu vybrané právnické osoby z neziskového sektora prijímať od podnikateľských subjektov príspevky oslobodené od dane, určené na stanovené verejnoprospešné účely.