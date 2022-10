VOĽBY2022 Kollár už odvolil: Na hlasovanie prišiel bez detí a bez žien, vyzval všetkých ľudí

"Vyzývam všetkých ľudí, aby išli voliť. Je to ich právo. Treba si uvedomiť, že ľudia ktorí budú zvolení, aj bez ich hlasov, budú spravovať život v ich regióne, meste, obci. Takže potom sa nemôžu sťažovať," uviedol šéf parlamentu. Zároveň pripomenul, že voliť možno len do 20.00 h.

Hlasovanie bolo podľa neho náročnejšie, keďže si voliči v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. "Asi to bude trošku komplikované pre starších ľudí, lebo je toho na jedny voľby naozaj veľa. Ja tu mám dnes takmer 85-ročnú mamu a tiež sme jej to museli pripraviť, ako sa v tom má vyznať," doplnil Kollár.

Očakáva veľkú volebnú účasť

Očakáva veľkú volebnú účasť, väčšiu ako v minulosti. Poznamenal, že spojené hlasovanie pomôže najmä župným voľbám, na ktoré ľudia v minulosti reagovali menej. "Účasť bude vyššia a predpoklady alebo predikcie politológov alebo politických marketérov, zoskupení či kandidátov sa môžu veľmi mýliť a kopnúť. Takže bude to teraz zaujímavé," skonštatoval predseda NR SR.

Vie si predstaviť, že by sa v budúcnosti spojili napríklad aj prezidentské voľby s eurovoľbami. Nemyslí si však, že by to bolo šťastné. "Kampane sa prelínajú, ľudia v tom majú chaos, nikto už nevie kto, čo hlási. Myslím si, že najlepšie je, keď sú jeden rok nejaké voľby, a nie že sa to všetko sústredí v jednom supervolebnom roku," dodal Kollár.