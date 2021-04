Sledujte pohreb princa Philipa (†99) ONLINE: Smútoční hostia sú už v kaplnke... Kráľovná príde posledná!

VIDEO: Životný príbeh princa Philipa (†99)

15:36 - Pred Windsorom je nastúpené celé služobníctvo, ktoré sa roky staralo o princa Philipa.

Zdroj: Tv Markíza

15:29 - Všetci hostia sú už na mieste. V hrade sa v tomto momente nachádza už len kráľovná Alžbeta II., ktorý vyjde ako posledná.

Zdroj: Tv Markíza

Zdroj: TASR/Justin Tallis/Pool via AP

Zdroj: TASR/Justin Tallis/Pool via AP

15:26 - Smútoční hostia už prichádzajú do Kaplnky svätého Juraja v areáli Windsorského zámku.

Zdroj: Tv Markíza

14:45 - Poštovú schránku pred hradom Windsor zdobí pletený kryt, na ktorom je zobrazená kráľovná Alžbeta II. a jej manžel britský princ Philip.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alastair Grant

Zdroj: TASR/AP Photo/Alastair Grant

14:37 - Pri príležitosti dnešného pohrebu princa Philipa stiahli na pol žrde aj zástavy na paláci Amalienborg v Kodani.

Zdroj: TASR/Claus Bech/Ritzau Scanpix via AP

14:31 - Trávnik pred hradom Windsor zaplavili kvety.

Zdroj: Instagram The Royal Family

Zdroj: TASR/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Zdroj: TASR/Jeremy Selwyn/Pool via AP

Zdroj: TASR/Jeremy Selwyn/Pool via AP

09:21 - Pohreb princa Philipa ovplyvnil aj Formulu 1 v talianskej Imole. Zmeny sa týkajú najmä kvalifikácie. Časový rozvrh pretekov Grand Prix prispôsobili organizátori a FIA tak, aby nekolidovali s poslednou rozlúčkou princa Philipa. Z úcty k panovníkovi posunuli sobotnú kvalifikáciu o hodinu skôr - z pôvodne plánovanej 15:00 h. Zmeny sa rovnako dotkli aj tréningov.

09:18 - Princ Philip si želal, aby bol pohreb skromný, navyše ho obmedzujú opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Lúčiť sa preto nebudú desaťtisíce ľudí, ale len 30 najbližších príbuzných.

piatok 17:29 - Na pohrebe princa Philipa bude viac ako 700 príslušníkov britských ozbrojených síl.

Členovia Kráľovského konského delostrelectva prichádzajú počas skúšky poslednej rozlúčky princa Philipa po chodníku Long Walk k Windsorskému zámku vo Windsore. Zdroj: TASR

piatok 15:04 - Prezrite si inforgrafiky, ktoré znázorňujú presný plán pohrebu princa Philipa.

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

piatok 12:03 - Rakvu s pozostatkami princa Philipa na jeho poslednej ceste odvezie auto Land Rover Defender 130 Gun Bus z roku 2005, na ktorého úprave sa podielal sám vojvoda.

Zdroj: Profimedia

štvrtok (15. 4. 2021) - Princ Charles spolu s vojvodkyňou Camillou navštívili v záhradách Buckinghamského paláca v Londýne pietne miesto, kam ľudia nosia kvety a dary pre zosnulého princa Philipa. Princ Charles sa neubránil slzám.

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

9. apríla 2021 v poobedných hodinách svet zarmútila správa o smrti 99-ročného manžela kráľovnej Alžbety II., princa Philipa. Vojvodu z Edinburghu už dlhšie trápili zdravotné problémy, ktoré ho v polovici februára doviedli až do nemocnice. V marci podstúpil náhlu operáciu srdca. No a hoci ho 16. marca prepustili z nemocnice do domácej starostlivosti, nebola to predzvesť jeho uzdravenia.

Ako sa neskôr ukázalo, princ bol v zlom stave a vedel, že sa blíži jeho koniec. Prevoz do domáceho prostredia hradu Windsor bolo jedným z jeho posledných prianí. A práve na hrade Windsor sa v sobotu 17. apríla o 15:00 miestneho času (16:00 nášho času) uskutoční aj posledná rozlúčka s britským princom.

Viac o úmrtí princa Philipa sa dočítate TU»