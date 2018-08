Zverejnili výpovede policajtov, ktorí prehovorili: Všetky podrobnosti o medzinárodnom škandále

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia. "Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň," píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov.

Nervózny Kaliňák pred hotelom Bôrik

"Dvere na lietadle sa otvorili o 13:19. Delegáciu už v lietadle sprevádza šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák (nemecké médiá ho spomínajú vo svojich textoch ako jedného z kľúčových svedkov). Zodpovedá za to, aby všetko hladko prebehlo. Na palube bol aj poradca premiéra Roberta Fica Quang Le Hong," opisuje Denník N ako v Bratislave pristálo vládne lietadlo, ktoré sme po vietnamského ministra vnútra poslali do Prahy. Ako ďalej médium opisuje, kolóna išla pred vládny hotel Bôrik, kde ministri rokovali. "Pred vládnym hotelom Bôrik stojí minister vnútra Robert Kaliňák a niekam nervózne telefonuje, až kričí. Spomína slovo pas," uvádza ďalej Denník N.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Kali o tom vie, je to štátny záujem

"Na parkovisku pred Bôrikom už stoja tri farebné české dodávky z pražskej požičovne a jeden terénny Lexus. V jednej z dodávok je aj unesený Trinh Xuan Thanh. Je dobitý, nadrogovaný, má zakalený pohľad. To ešte nikto z policajtov nevie," pokračuje článok s tým, že počas stretnutia prišli vietnamskí predstavitelia za veliteľom kolóny Jánom H. a požiadali ho, aby policajti do kolóny zaradili ešte jednu dodávku.

"Tú, v ktorej je unesený Vietnamec," tvrdí Denník N. Uneseného Trinh Xuan Thanha neskôr preložili do inej dodávky, vtedy ho policajti prvýkrát uvideli. "Šéf protokolu Čulák im povedal, že ho treba preložiť z českej dodávky do policajnej. „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ malo zaznieť, píše Denník N s tým, že ochrankárom Čulák povedal, že Vietnamec sa opil, spadol zo schodov a majú ho držať tak, aby ho vietnamský minister nevidel, lebo je to hanba.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zrazu boli doklady v poriadku

Po príchode na letisko autá zamierili rovno k lietadlu, neprechádzali žiadnou kontrolou. "Najprv nastúpil vietnamský minister, potom časť delegácie. Unesený sa do lietadla dostal posledný. Niesli ho pod pazuchami. Malo to pôsobiť dojmom, že ho len opitého podopierajú," opisuje situáciu Denník N. Pracovníkom pasového oddelenia, ktorí boli pri lietadle, sa ale podľa denníka nepozdával počet ľudí. "Asi o 15 minút prišiel k VIP terminálu biely Seat zo slovenského ministerstva vnútra a potom už boli všetky doklady v poriadku. Lietadlo odletelo o 14:46. Hoci sme Poľsku, cez ktoré špeciál letel, deklarovali, že je na palube Robert Kaliňák, bol tam len jeho osobný ochranca Ladislav O., ktorý mal dozerať na priebeh letu," informuje ďalej denník.

Reakcia ministerstva vnútra

Slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na vo štvrtok medializované informácie o únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov. Popis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu, ktorý vo štvrtok zverejnil Denník N, označilo ministerstvo za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Veta 'Kali o tom vie, je to štátny záujem,' ani žiadna podobná nikdy nezaznela," povedal Lazarov.

Poukázal, že o prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. "MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej," doplnil. Generálna prokuratúra SR v stredu (1.8.) uviedla, že v predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.

OĽaNO: Za Mečiara uniesli syna prezidenta, za Fica Vietnamca

Je neprijateľné, že slovenská vláda sa priamo podieľala na únose cudzieho štátneho príslušníka a pomáhala vietnamskej tajnej službe. Uvádza sa to v stanovisku hnutia OĽaNO v súvislosti s výpoveďami slovenských policajtov o únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, ktoré preto žiada demisiu vlády.

"Zneužitie slovenského vládneho hotela a vládneho lietadla na operácie cudzej tajnej služby hrubo porušujú suverenitu Slovenska. Podľa najnovších informácii bol vietnamský občan násilím odvlečený aj z územia Slovenska a ľudia z vedenia ministerstva vnútra tak mohli spáchať viacero trestných činov," povedala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Ako doplnila, "vláda tento únos kryla a svojich vlastných občanov bezočivo klamala".

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Za ohrozenie bezpečnosti a suverenity Slovenska by mal podľa jej slov premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spoločne s celou vládou podať demisiu. "Je len pokračovaním neschopnej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Bolo obrovskou chybou, že Most-Híd umožnil, aby táto vláda vznikla a ohrozovala dobré meno a národné záujmy Slovenska. Táto vláda stratila právo vládnuť," vyhlásila Remišová.

OĽaNO poukazuje, že kým za Vladimíra Mečiara uniesli syna prezidenta Michala Kováča, za Fica uniesli Vietnamca. "V oboch prípadoch za pomoci slovenských štátnych orgánov. Všetky zverejnené podrobnosti musia byť od začiatku jasné Tiborovi Gašparovi a Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Napriek tomu pred niekoľkými mesiacmi na branno-bezpečnostnom výbore agresívne všetko popierali. Tak, ako postupne odišli Mečiar a Lexa z verejného života, by mali skončiť všetci vedomí aktéri tohto zločinu," dodal poslanec Gábor Grendel (OĽaNO).

Most-Híd žiada okamžité kroky, chce špeciálnu komisiu

Prípad únosu vietnamského podnikateľa považuje vládna strana Most-Híd za bezprecedentný a vyžaduje okamžité rázne kroky. V reakcii na vo štvrtok medializované informácie o únose Trinh Xuan Thanha to povedala hovorkyňa strany Klára Debnár. Most-Híd žiada zriadiť špeciálnu vyšetrovaciu komisiu aj vyvodenie personálnej zodpovednosti.

"Vo svetle závažných informácií, ktoré uviedol Denník N na základe výpovedí policajtov, je dôvodné podozrenie, že čelíme veľmi vážnemu problému, ktorý presahuje hranice našej krajiny. Takýmto konaním sa vážne poškodilo medzinárodné renomé Slovenskej republiky. Členská krajina EÚ sa podieľala na únose cudzieho štátneho občana, ktorý je trestne stíhaný v ďalšej krajine nášho spoločenstva," uviedla Debnár.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Most-Híd žiada okamžité uskutočnenie takých právnych úkonov, vrátane zriadenia špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktoré preveria všetky zverejnené skutočnosti. Rovnako hovorí o potrebe vyvodenia okamžitej osobnej zodpovednosti. Do ukončenia vyšetrovania chce, aby bol mimo služby postavený riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčirovič. Chce aj ochranu policajtov, ktorí o okolnostiach únosu prehovorili.

Vládna strana rovnako navrhuje zvolanie parlamentného branno-bezpečnostného výrobu, ako aj výboru na kontrolu SIS. Žiada, aby tam prišli kompetentní predstavitelia Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Ministerstva vnútra z času údajného skutku aj tí súčasní.