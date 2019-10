Tragédia pri Brunovciach: FOTO Autobusár zrazil chodkyňu, táto drobnosť jej mohla zachrániť život

Dopravná nehoda sa stala 2. októbra vo večerných hodinách na ceste I/61 v katastri obce Brunovce v okrese Nové Mesto nad Váhom. Autobus tam prešiel chodkyňu bez reflexných prvkov ležiacu na ceste. „K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že doposiaľ neznáma žena vo veku cca 60 rokov v tmavom oblečení bez reflexných prvkov z doposiaľ nezistených príčin ležala na ceste v pravom jazdnom pruhu,“ priblížila polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Následne vodič autobusu jazdiaci od obce Brunovce do obce Horná Streda narazil do ležiacej chodkyne bez reflexných prvkov. Žena utrpela ťažké zranenia, ktorým, žiaľ, v nemocnici podľahla.

Zástupcovia zákona u vodiča zisťovali, či nepil. „Vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ dodali s tým, že dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Polícia vyzýva k noseniu reflexných prvkov

Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. A často na to nemyslia. Podceňujú reflexné prvky na oblečení, a to ich často stojí to najcennejšie, ich život.

Najmä starší občania s obľubou nosia tmavé oblečenie. Neuvedomujú si, že vodič ich často uvidí, až keď je neskoro.

Aj reflexný pás môže zachrániť váš život, aj keď sa možno nehodí k topánkam či kabelke. Okrem toho je nutné predvídať, prechádzať cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia a neriskovať.

Deti sú hravé a páčia sa im farby. To by mali využiť ich rodičia. Pri kúpe oblečenia, školskej tašky či vaku myslieť okrem účelnosti aj na bezpečnosť, čo znamená ich viditeľnosť na cestách.