Prechádzky po prievidzskom Lesoparku môžu byť nebezpečné: Mesto varuje, pohybuje sa tu medveď

PRIEVIDZA - Na tomto mieste buďte v strehu! V okolí Lesoparku na sídlisku Kopanice v Prievidzi sa totiž pohybuje medveď. Upozornilo na to internetovej stránke mesto Prievidza, ktoré vyzýva ľudí k zvýšenej opatrnosti. Pre vlastnú bezpečnosť by mali obmedziť prechádzky do lesa.