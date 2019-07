SLEDOVALI SME ONLINE Druhý deň súdu s Ruskom a Kočnerom: Vypovedať prišiel Mika, Šanta sa rozohnil

14:59 Pavol Rusko sa po skončení dnešného pojednávania vyjadruje k výpovedi Václava Miku. Opäť opakuje, že zmenky v účtovníctve nefigurovali, preto Mika nemal odkiaľ o nich vedieť. Po Ruskovi sa vyjadruje aj prourátor Ján Šanta.

14:52 Súd prerušuje hlavné pojednávanie do zajtra.

14:31 Po upokojení situácie Šanta ďalej navrhuje upustenie od čítania ďalších listín, čo bol jeho vlastný návrh. Vraví, že to patrí do jedného bloku.

14:30 Prokurátor Ján Šanta má opäť výmenu názorov s advokátmi protistrany. Rozohnil sa až tak, že niekoľkokrát udrel do stola. Obhajoba totiž žiadala, aby sa jeden z ich svedkov vypočúval ako znalec. "Ja nerozumiem, s čím vy máte stále problémy," povedal Šanta obhajobe.

14:20 K jeho výpovedi sa vyjadril aj Pavol Rusko, ktorý znova zopakoval, že Mika nemal odkiaľ vedieť o zmenkách, pretože neboli v účtovníctve.

14:15 Po výpovedi Václava Miku nasledovala krátka prestávka, počas ktorej Mika odpovedal na otázky novinárov.

14:04​ Mika vypovedá, že Valka poznal ešte z čias, keď robil športovo karate. "Stretávali sme sa sporadicky, u neho som nikdy nebol, ale tykali sme si. Nemali sme zlý vzťah," hovorí Mika.

13:46 Miku sa teraz pýta Daniel Lipšic. Bývalý riaditeľ Markízy opäť prízvukuje, že o žiadnych zmenkách nevedel. Lipšic sa ho pýta aj na zavraždeného Ernesta Valka.

13:45 Mika zdôrazňuje, že v čase, keď prevzal Markízu, tam neboli žiadne ohrozenia exekúciou.

13:39 Otázky Mikovi kladie Pavol Rusko. Chce vedieť, odkedy sa podávali hlásenia, o ktorých Mika hovoril.

13:24 Mika hovorí, že za jeho pôsobenia sa súdne spory evidovali veľmi presne. Zároveň povedal, že mal finančnú riaditeľku, ktorá to všetko kontrolovala.

13:20 Po prokurátorovi Jánovi Šantovi otázky teraz Mikovi kladie Michal Mandzák.

13:19 Mika vypovedá, že o zmenkách nevedel, inak by po nich pátral. Hovorí, že sa o nich dozvedel len z médií. "Len to, čo bolo publikované. Aká je výška zmeniek a aká je celková suma," hovorí Mika.

13:09 Rusko sa ešte pred pojednávaním vyjadril, že nevidí zmysel v tom, aby sa k prípadu vyjadrovali bývalí riaditelia televízie.

13:08 "Poznám sa s obidvoma ešte z čias Slovenského rozhlasu. Poznáme sa tak, že si tykáme," povedal Mika na otázku, aký má vzťah s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom.

13:07 Po obednej pauze pokračuje pojednávanie výpoveďou prvého svedka, Václava Miku, bývalého riaditeľa Markízy.

11:42 Nasleduje obedná prestávka, po nej by mal prísť ako svedok vypovedať Václav Mika.

11:32 Kočnerov Inkasný Servis mal v minulosti vlastniť zmenky. Šanta hovorí, že ani v jeho účtovníctve nie je o nich žiadna zmienka.

11:20 Po prečítaní trestného oznámenia spoločnosti Markíza Slovakia Šanta navrhuje čítanie listín spoločnosti Inkasný Servis a.s. Konkrétne ide o daňové doklady.

11:10 Prokurátor pokračuje s čítaním príloh trestného oznámenia Markízy.

10:58 Vyjadruje sa Rusko. "Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou," reagoval Rusko. "Čo bolo verejne známe, bola exekúcia. Markíza nemala nič a v účtovníctve to nikde nefigurovalo. To však nie je dôkaz, že by to neexistovalo," povedal Rusko. Týka sa to, podľa neho, nielen zmeniek, ale aj predaja podniku, dražby podniku, atď.

10:57 Šanta čítal ďalšie dôkazy zo spisu, medzi nimi aj žalobu televízie Markíza.

10:42 Prvým svedkom mala byť Zuzana Ťapáková, tá si však neprevzala predvolanie a na súd neprišla. Vypovedať by mal aj Václav Mika.

10:41 Dnešné pojednávanie sa až na pár chvíľ zatiaľ nesie v pokojnej až nudnej atmosfére.

10:39 Po prestávke pokračuje pojednávanie. Rusko si medzitým vonku vybavil telefonát, zrejme so svojou partnerkou.

10:25 Nasleduje krátka prestávka, po ktorej bude pojednávanie pokračovať.

10:21 "Včera som jasne povedal, že zmenky v účtovníctve neboli, lebo som ich tam nedával," reagoval Rusko.

10:01 Šanta pokračuje v čítaní listín. Z nich vyplýva, že zmenky nikdy v účtovníctve Markízy nefigurovali.

09:57 Podľa Ruska tam nikde nefigurovala exekúcia. Mandzák tvrdí, že ešte nevidel spoločnosť, ktorá by nemala záväzky.

09:55 K zmluve, v ktorej sa píše, že Markíza nemala žiadne záväzky, sa vyjadruje aj Pavol Rusko.

09:53 Sudca, Pavol Rusko a advokáti sa opäť dohadujú. Obhajobe prekážalo, že prokurátor prečíta len časť zmlúv.

09:52 Na pojednávaní je opäť niekoľko desiatok novinárov, ktorí sú rozdelení v dvoch miestnostiach. V tej druhej majú súd sprostredkovaný cez televíznu obrazovku.

09:38 Ján Šanta navrhuje, aby sa začalo čítaním listinných dôkazov. Medzi nimi sú aj listiny, ktoré sa týkajú úmrtia Ernesta Valka, Petra Čongrádyho a Petra Juráša.

09:27 Marek Para a Daniel Lipšic mali na začiatku pojednávania roztržku. Parovi, ktorý zastupuje Pavla Ruska, prekážalo, že sa protistrana usmieva, keď on hovorí. Konflikt zastavil až sudca s tým, že každý môže prejavovať emócie, pokiaľ to nebude narúšať priebeh pojednávania.

09:25 Zástupcovia Markízy doplnili kópiu zmluvy z roku 2000. Rusko vtedy predával televíziu. Zo zmluvy má vyplývať, že Rusko Američanom o zmenkách nepovedal.

09:10 Kočner je presvedčený, že miestnosť v Leopoldove, v ktorej sa stretáva so svojimi advokátmi, je odpočúvaná. Advokát Michal Mandzák preto žiada, aby sa pojednávanie presunulo do Bratislavy.

9:00 Začína sa pojednávanie. Vypovedať chce aj Marian Kočner, preto má senát rozhodovať aj o tom, či sa pojednávanie nepresunie do Justičného paláca v Bratislave. Dnes sú na pláne výpovede svedkov.

08:56 Na pojednávanie sa dostavil aj Pavol Rusko.

08:55 Krátko pred začiatkom prichádza aj právny zástupca televízie Markíza Tomáš Kamenec, aj Daniel Lipšic.

8:50 Aj dnes sa pojednávanie začína o 9:00. Na súd prichádzajú advokáti Mariana Kočnera a Pavla Ruska.

Rusko vypovedal niekoľko hodín

Na prvom pojednávaní vypovedal Pavol Rusko niekoľko hodín. Ján Šanta sa ho pýtal aj na to, čo hovorí o prezývkach ako Slintoš, Slintavý a podobne. Rusko to pokladal za urážku. Televízia Markíza požaduje zaplatenie škody za súdne poplatky v hodnote viac ako dva milióny eur.

Prokurátor Ján Šanta na pondelňajšom pojednávaní predložil doposiaľ neznámy dôkaz v podobe piatej kópie zmenky. Tú advokáti Ruska a Kočnera odmietajú a samotný Rusko si jej podpísanie nepamätá. Dnes je naplánované vypočúvanie svedkov.