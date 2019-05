Sled nešťastí v Banskej Bystrici: FOTO Policajti riešili havárie, jeden vodič ich však šokoval

Na motorke bez čísla a pod vplyvom alkoholu

Banskobystrickí policajti boli počas predošlých dní privolaní k viacerým dopravným udalostiam. Jedna z nich sa stala v smere od Banskej Bystrice na Králiky.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vodič motocykla (46) nezvládol predbiehací manéver, následkom čoho narazil do betónového múrika a spadol na cestu. Ako ďalej spresnili, pod nešťastie sa podpísali uložený zákaz šoférovania a alkohol.

„Na mieste bolo zistené, že motorku viedol bez vodičského oprávnenia a v čase keď má uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Zistili sme aj to, že jazdil pod vplyvom alkoholu a motorka bola bez evidenčného čísla,“ uviedli policajti s tým, že nehodu naďalej vyšetrujú.

Zrážka auta s elektrokolobežkou

Šťastie na cestách nemal ani 64-ročný vodič elektrokolobežky, ktorý jazdil v Banskej Bystrici, v smere z Poľnej ulice na Sládkovičovu.

Pri prechádzaní do ľavého jazdného pruhu podľa slov polície došlo k zrážke s osobným autom. „Vodič elektrokolobežky utrpel pri páde zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice,“ priblížili muži zákona. Dodali len toľko, že bližšie okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Nehorázna drzosť, opitý šofér sadol znova za volant

Žiarski policajti zas v piatok podvečer riešili 56-ročného muža zo Zvolena, ktorému pri dychovej skúške namerali 0,87 promile alkoholu. A to po tom, ako ho zastavili, aby vykonali bežnú kontrolu jeho vozidla.

„Za jazdu pod vplyvom alkoholu mu bol zadržaný vodičský preukaz, zakázaná ďalšia jazda a udalosť bola dokumentovaná ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ informovali zástupcovia zákona.

No a o pár minút neskôr nechceli veriť vlastným očiam. Na vedľajšej ulici spozorovali to isté vozidlo a viedol ho presne ten istý vodič. Opäť bol zastavený a podrobený dychovej skúške. Tá ukázala pozitívny výsledok - 0,77 promile.

Napriek zadržanému vodičskému preukazu a zakázanej jazde neváhal a hneď po odchode policajnej hliadky opäť sadol za volant a pokračoval ďalej, akoby sa nič nestalo.

„Neodradilo ho ani to, že preukázateľne viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, čím mohol ohroziť nielen seba, ale aj ostatných ľudí, ktorí by sa mu postavili do cesty,“ dodala banskobystrická polícia.