V Taliansku vyčíňal prisťahovalec: Pri požiari policajnej stanice zomreli dvaja ľudia

Tlačová agentúra ANSA informovala, že obete žili v bytoch nad policajnou stanicou, ktorá sa nachádzala na prízemí. Sedemdesiatštyriročná žena a jej opatrovateľ zomreli pri výbuchu. Dvaja zranení sú vo vážnom stave.

Carabinieri, ktorí vyšetrujú nočný požiar, uviedli, že ešte stále identifikujú podozrivého a zisťujú, z ktorej krajiny pochádza. Zatiaľ nie je známe, či bol v Taliansku legálne. Podľa ANSA sa podozrivý vlámal do stanice a podpálil ju. Motív jeho činu tiež nie je známy.

Na zatknutie reagoval na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý sa silno stavia proti imigrácii. V tweete uviedol, že "eliminácia ilegálneho prisťahovalectva do Talianska a Európy je morálnou povinnosťou".

Salvini zaujal tvrdý prístup k príchodom migrantov do jeho krajiny, pričom zakázal väčšine záchranných lodí, aby privážali migrantov do talianskych prístavov. Počet príchodov sa tak za uplynulý rok znížil takmer o 90 percent. Tento rok zatiaľ do Talianska prišlo 1 265 migrantov, pričom minulý rok ich bolo za rovnaký čas 10 659, tvrdia štatistiky ministerstva vnútra. Najčastejšie do krajiny prichádzajú Tunisania, Pakistanci, Iračania a Alžírčania.