Dráma v Nových Zámkoch: FOTO Adriánkov (5) život opäť visel na vlásku, otrasný pohľad na matku

Ako uviedla nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, chlapček chodil po parapete otvoreného okna a vyhadzoval rôzne predmety. "Na výzvy hliadky, aby sa vrátil do bytu, nereagoval a nijako nekomunikoval. Podchvíľou však z okna niečo vyhodil. Policajti zistili, že medzi vyhodenými vecami sú aj kľúče od bezpečnostných dverí bytu," opísala.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Medzitým dorazila na miesto druhá hliadka. Vďaka kľúčom sa dostali do bytu a Adriánka sa im podarilo vtiahnuť dnu do bezpečia. Obavy, že len päťročný chlapček je doma sám, sa nepotvrdili, policajti však s hrôzou zistili, že je to snáď ešte horšie. V izbe totiž spala jeho 29-ročná matka. "Keďže javila známky požitia alkoholu a omamných látok, bola podrobená testu. V jej dychu bolo zistených 0,33 mg alkoholu na liter vydýchnutého vzduchu, čo je v prepočte 0,69 promile," priblížila Čuháková.

Matka si namiešala nebezpečný koktail. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Pozitívny výsledok mal aj test na požitie omamných a psychotropných látok. Konkrétne na metamfetamín a benzodiazepín.

Skončil v nemocnici. Nie však po prvýkrát

Dieťa po udalosti skončilo v nemocnici. Ako uviedla policajná hovorkyňa, o jeho osud sa zaujíma sociálna kuratela. "Polícia v tomto prípade koná pre podozrenie z trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby," dodala.

Zdroj: Foto: Reprofoto Tv Markíza

Adriánka však v nemocnici hospitalizovali aj v roku 2017. V tom čase ho nik nezachránil, z okna vypadol. V izbe mala byť škatuľa s oblečením, ktorú údajne rodičia chceli venovať na charitu. Dieťa si ju malo priatiahnuť až k oknu, vyšplhalo sa na ňu a nešťastie bolo na svete. "Malý sa zobudil. Bez akéhokoľvek hluku si pritiahol krabicu, ktorú sme chceli darovať. Cez pootvorené okno sa dostal na balkón," opísal v tom čase so stiahnutým hrdlom užialený otec pre televíziu Markíza. Počas incidentu mal byť v práci.

Adriánka mal jeden zo svedkov vidieť na balkóne a snažil sa ho odhovoriť od toho, aby ho nepreliezal. Žiaľ, nepodarilo sa mu to. Chlapček utrpel polytraumu a bol vo vážnom stave. Jeho matka sa po incidente zrútila. Zdá sa však, že sa aj napriek tomu nepoučila.