Ďalší sexuálny škandál v slovenskej cirkvi: Spoveď z detstva o sexuálnom obťažovaní

Dnes štyridsaťročný muž v minulosti prežil traumu, ktorú si vie predstaviť len málokto z nás. Ako chlapca ho podľa jeho slov zneužíval kňaz, ktorý bez ohľadu na to, čo sa stalo, dodnes aktívne slúži a dennodenne sa prihovára veriacim. O prípade informoval Denník N.

Rodinný priateľ

Milan vyrastal v silne veriacej rodine. Sám inklinoval k viere a napriek tomu, čo ho v detstve postretlo v spojistosti v ňou, na ňu nezanevrel. Už ako prvák miništroval v miestnom kostole a stretnutia s kňazom preto neboli ničím výnimočným. V cirkvi sa cítil dobre, mal okolo seba kamarátov, s deťmi sa zúčastňoval rôznych akcií, či už na fare alebo aj mimo nej.

Jedného dňa však do jeho života vstúpil bohoslovec Ladislav. Obľúbili si ho aj Milanovi rodičia, dalo by sa povedať, že sa stal rodinným priateľom. Ako dvanásťročný, v roku 1989, strávil preto chlapec noc v dome Ladislavovej rodiny. Ľahol si o čosi skôr, než ostatní. Prebudila ho však snaha neznámej osoby, ktorá ho chcela obrátiť, keďže spal otočený k stene. Cítil, ako ho bozkáva na krk aj ucho. Napriek šoku sa tváril, že naďalej spí. Osoba už ďalej nezašla. „Cítil som však, že to nie je správne, tak som sa bránil, hoci som nerozumel, čo presne sa deje," povedal Milan. Keď sa ráno prebudil, zistil, že nočným fantómom je práve budúci kňaz.

Chaos v hlave

Prvý pokus však nebol posledným. Milan ako dieťa nevnímal nebezpečenstvo. O probléme rodine nepovedal, v hlave mal chaos. Detská duša jednoducho netušila, čo je správne a čo nie. V tom čase navyše deti nečerpali informácie z internetu. Ako chlapec z veriacej rodiny sa k nim doma nedostal, o podobných sexuálnych záležitostiach nepadla reč ani v škole. Kontakt medzi Milanom a Ladislavom sa preto neprerušil.

Keď sa stal Milan kňazom, dokonca jeho birmovným otcom, strávil u neho tri roky po sebe niekoľko týždňov. Scenár sa opakoval. Duchovný však podľa jeho vyjadrenia pritvrdil. Trinásťročného chlapca mal bozkávať na ústa, používal pri tom aj jazyk. „Pýtal sa ma, odkiaľ viem, že dvaja ľudia sa majú bozkávať aj s použitím jazyka. Hanbil som sa mu odpovedať. Bolo to zvláštne obdobie – prichádzal som do puberty, bolo po revolúcii, prichádzali sem prvé erotické filmy aj časopisy. Môj prirodzený vývoj ohľadne sexuality sa teda skrížil s jeho pokusmi o intímne kontakty," povedal Milan.

Prekročenie hranice

Posledné, tretie prázdniny, však znamenali prekročenie pomyselných hraníc. Okrem bozkávania a hladkania totiž farár zašiel ešte ďalej. Ľahol si k chlapcovi, vzal jeho ruku a položil ju na svoj pohlavný orgán. "Cítil som, že je vzrušený, stále som sa však tváril, že spím. To bolo všetko,“ priznal Milan. Zverstvu však koniec nebol. Duchovný vzal Milana do kuchyne, pýtal sa ho, či masturbuje. „Jednoducho mi to začal robiť rukou. Neúspešne. Vtedy som vstal, povedal som, že sa potrebujem ísť umyť, a tým sa všetko skončilo. Bolo to prekročenie hranice, po ktorej som k nemu už nikdy nešiel.“

Farár: Na 70 percent sú to nepravdy

Po dlhom čase sa Milan rozhodol prehovoriť. Na farára totiž narazil aj po rokoch, keďže bol rodinným priateľom. Podnietilo ho aj to, že sa sám stal otcom a nechce, aby sa niečo podobné stalo jeho ratolestiam. Priznal, že ak by miništrovali aj jeho synovia, bál by sa.

Nabral teda odvahu a v decembri sám farára navštívil. Zaskočený kňaz sa podľa Milana na stretnutí priznal slovami, že mu on sám nedal najavo, že tým trpí. Povedal tiež, že vie, že spravil somarinu a že v tom čase bojoval so svojou sexualitou. Padli aj slová o tom, či sa záležitosť bude riešiť oficiálne. Duchovný napokon povedal, že sa sám spojí s biskupom. Neučinil tak a vinu v súčasnosti popiera.

Prostredníctvom telefonického rozhovoru sa k vzniknutej situácii vyjadriť nechcel. "Na 70 percent sú to nepravdy," okomentoval medializované informácie. V piatok ho čaká stretnutie s biskupom Banskobystrickej diecézy Mariánom Chovancom. Jedno už s ním absolvoval.

Pre denník tiež uviedol, že nehovorí, že s ním Milan nespal, ale nezneužíval ho pri tom. Počas decembrovej návštevy zostal vraj obarený natoľko, že nevedel reagovať. Ako dieťa si vraj Milana pritúlil, ale sexuálneho zneužívania si vedomý nie je. „Možno som ho po chrbte hladil, to už sú roky, ja si to ani neviem vybaviť.“

Pre dobro cirkvi

Prípad je v súčasnosti v rukách Generálnej prokuratúry, keďže Milan podal trestné oznámenie. Upozornil aj cirkevné orgány. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara pre Denník N uviedol, že kompetenciu konať v danej veci má diecézny biskup obvineného kňaza. „Ten otvorí vyšetrovanie a zhromaždí svedecké výpovede. Celý prípad následne odovzdá do Vatikánu na Kongregáciu pre náuku viery, ktorá z poverenia Svätého Otca posudzuje delikty sexuálneho zneužívania spáchané klerikmi. Rozsudok teda vynesie samotná kongregácia.“

Samotný Milan podotkol, že to, že na prípad upozornil po rokoch, nie je útok na cirkev. Ako obeť sa s tým, čo sa stalo vyrovnával dlho a podľa jeho slov vie, že okolie ho môže odsúdiť. Robí to však pre dobro cirkvi. Môže sa totiž podľa neho ukázať, že nebol jedinou obeťou.