FOTO po kovbojke v Bratislave: Záhadné okolnosti incidentu, došlo skutočne k streľbe?

K incidentu došlo pred 13. hodinou na križovatke Prievozskej ulice a Mlynských Nív. Priebeh udalosti opísala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová. Vodič stál na križovatke vo vyhradenom BUS-pruhu, keď po jeho ľavici zastavilo osobné vozidlo. Spolujazdec nečakane cez otvorené okno vystrelil z nezistenej zbrane. "Poškodil ľavé bočné sklo v kabíne vodiča, ktoré vodiča zranilo na oboch rukách," priblížila hovorkyňa. Zdravotníci šoféra ošetrili na mieste a podľa slov Volfovej bol stiahnutý zo služby.

Zdroj: dpb

Neznámy predmet

Polícia bola v poskytovaní informácií zdržanlivejšia. Čo presne poškodilo bočné okno, muži zákona vôbec nešpecifikovali, ako uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková išlo o "doposiaľ neznámy predmet". Udalosti však podľa jej vyjadrenia podľa doterajších informácií predchádzal incident medzi vodičom autobusu MHD a vodičom vozidla Fiat Punto. "Policajti v súčasnosti vykonávajú všetky potrebné úkony za účelom vypátrania páchateľa a objasnenia všetkých okolností celého incidentu," povedala ďalej L. Mihalíková.

Zdroj: dpb

Vodič si však podľa našich informácií nie je vedomý toho, že pochybil v premávke MHD. Krátko pred údajnou streľbou mal obiehať cudziu dopravnú nehodu, čo mohlo niekoho pobúriť či nahnevať natoľko, že sa rozhodol uchýliť k extrémnemu činu.

Páchateľ pre verejnosť neznámy

Polícia niekoľko hodín po incidente vyzvala prípadných svedkov k spolupráci. Okrem cenných informácií môžu prispieť aj videozáznamom, ktorý zachytáva priebeh udalosti.

Na otázku, či už polícia páchateľa stotožnila, policajná hovorkyňa nereagovala. Rovnako ani na to, či bočné sklo autobusu poškodil skutočne výstrel zo zbrane, alebo či polícia disponuje kamerovým záznamom z MHD. "Poskytnutie bližších informácií v súčasnosti nie je možné, nakoľko by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie k prípadu poskytneme, ak to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní," uviedla L. Mihalíková vo vyjadrení.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Poškodením skla autobusu bola DPB spôsobená škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 250 eur. "Poverený príslušník PZ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva," dodala hovorkyňa. V súčasnosti policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II podľa jej slov intenzívne pracujú na objasnení prípadu.

Zdroj: dpb

Ak patríte medzi svedkov, políciu môžete kontaktovať na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej stránke Policajného zboru na Facebooku. Ako totiž dodali zástupcovia zákona v komentári pod príspevkom na sociálnej sieti, až keď nájdu svedka streľby, bude sa môcť hovoriť aj o inom trestnom čine, než o výtržníctve.