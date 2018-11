Tragédia na východe: Tehotná Anežka (†40) v ôsmom mesiaci vypadla z okna, záhadné okolnosti!

Anežka bola vraj jednou zo žien, ktoré často robili spoločnosť 60-ročnému mužovi v jeho byte. Televízia JOJ informovala, že suseda, ktorá býva o poschodie nižšie, si odrazu z kuchyne všimla, ako visí z okna a rukami sa drží parapetnej dosky. Snažila sa ju zo všetkých síl zachrániť, no nepodarilo sa jej to.

Žena spadla z približne 15-metrovej výšky a utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Privolaný lekár už mohol len konšťatovať smrť. Podozrivý muž mal byť v tom čase opitý a policajti sa museli do jeho bytu dobíjať niekoľko minút, lebo údajne nevedel nájsť kľúče.

Zdroj: TV JOJ

"Keď si vypil, tak mu preskakovalo a mal svoju partiu a to všetci boli opití. Je to dosť smutné, čo sa stalo," povedal TV JOJ obyvateľ bytovky. Ako presne ku tragédii došlo, nie je známe. Je však možné, že žena sa nevedela dostať zo zamknutého bytu, a tak to skúsila cez okno, z ktorého spadla. Nedá sa však zatiaľ vylúčiť ani to, že jej muž dopomohol.

Košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová uviedla, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin zabitia. Osoba podozrivá z uvedeného skutku bola obmedzená na osobnej slobode a umiestnená do cely policajného zaistenia. Polícia na prípade intenzívne pracuje a bližšie informácie poskytne, až keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.