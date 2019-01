Hrozba! Prvý z odsúdených bossov podsvetia sa môže dostať na slobodu: Po siedmich rokoch

Borbély by však musel spĺňať viacero podmienok na podmienečné prepustenie a o jeho žiadosti by potom rozhodoval príslušný súd, v ktorého obvode si trest odpykáva. V jeho prípade by išlo o Okresný súd v Trnave. Pokiaľ by sa voči rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa odvolala jedna z procesných strán, rozhodoval by o tom následne Krajský súd v Trnave.

Borbély uzavrel v decembri 2015 na Okresnom súde Bratislava II dohodu o vine a treste v kauze výbuchu auta z júna 2009. Na základe uzavretej dohody si začal Borbély odpykávať sedemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Súd na základe dohody, ktorú uzavrel Borbély s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, mu uložil ešte trojročný ochranný dohľad. Išlo o prípad, keď v júni 2009 explodoval Mercedes G, ktorý patril Miroslavovi Abrahámovi s prezývkou Floxňa z bratislavskej skupiny piťovcov, a za ktorým stál Borbély.

Okresný súd Bratislava II v roku 2015 zrušil zároveň všetky doterajšie rozsudky - Okresného súdu Bratislava III a Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v kauze Borbélyho. Borbélyho predtým 20. apríla toho istého roku senát Okresného súdu Bratislava III uznal za vinného z hrubého nátlaku v dlhoročnej inej súdnej kauze, a to vydierania majiteľa bývalej bratislavskej krčmy U Matúša. Súd však upustil od jeho potrestania, keďže predtým Borbély uzavrel na ŠTS dohodu o vine a treste za drogovú trestnú činnosť.

Borbély išiel začiatkom apríla do väzenia na šesť rokov a osem mesiacov. Rozhodol o tom ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica v prvej polovici apríla 2015, keď schválil dohodu o vine a treste, ktorej súčasťou bolo aj to, že rozsudok bol v okamihu vyhlásenia právoplatný a obvinený sa už voči nemu nemohol odvolať. Borbély bol označovaný za jedného z čelných predstaviteľov spomínanej skupiny. Konkrétne za jedného zo štyroch bosov, ktorí boli nástupcami po smrti zakladateľa Miroslava Sýkoru. Borbély však pred novinármi tvrdil, že skupina ako kompatibilný celok už dlhé roky neexistuje.

Podnikal v oblasti služieb. Jeho firmy prevádzkovali herne, reštaurácie, pivárne či kaviarne a známa bola aj jeho bezpečnostná a detektívna služba DKFB. Spolu s Róbertom Lališom alias Kýblom vlastní Borbély nehnuteľnosť v bratislavskej Petržalke. Je v nej herňa, ktorú prevádzkuje ich známy. V tejto časti hlavného mesta mal Borbély spolu s Ladislavom Bališom alias Dlhým Lacom inú nehnuteľnosť, v ktorej je hotel. Bališa už za členstvo v zločineckej skupine, prípravu vraždy a ďalšie trestné činy dávnejšie odsúdili na dlhoročný trest odňatia slobody. Kýbla, ktorý bol spoločne s ďalšími osobami obžalovaný z viacerých mafiánskych vrážd, odsúdili v lete minulého roku na doživotný trest odňatia slobody. Kýbel bol dlhé roky na úteku, podarilo sa ho zadržať v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Mafiánski bossovia za mrežami

Mikuláš Černák

Asi jeden z najznámejších na doživotie odsúdených bossov podsvetia je Mikuláš Černák. Kedysi patril k tým najmocnejším. Černák sa nedávno rozhodol prelomiť mlčanie a vypovedal aj o objednávke vraždy Sylvie Volzovej. Údajne si ju mal objednať Pavol Rusko, ktorý je momentálne obžalovaný. Rusko má na krku aj obvinenie z falšovania zmeniek TV Markíza a na nohe monitorovací náramok.

Róbert Lališ

Róbert Lališ prezývaný aj Kýbel bol považovaný za bossa mafiánskej skupiny sýkorovcov. Podľa prokuratúry vraždili konkurentov, vlastných a ľudí odstraňovali aj na objednávku. Okrem toho aj vyberali výpalné, vydierali, obchodovali s drogami a páchali ďalšiu trestnú činnosť.

Ľuboš Ferus

Vo väzbe skončil aj údajný boss nitrianskeho podsvetia po tom, ako sa mali prepadnúť posádku taxíka. Na krku má však toho oveľa viac. Ferus sa mal logisticky podieľať na likvidácii prvého bossa bratislavského podsvetia Miroslava Sýkoru, ktorého zastrelili aj s vodičom 6. februára 1997 v Bratislave pred hotelom Holiday Inn. Na vraždu mal, podľa výpovede svedka, zabezpečiť autá a zbrane.

Marian Kočner

Marian Kočner nebol označovaný za bossa podsvetia, no na tzv. mafiánskych zoznamoch patril do skupiny sýkorovcov. Momentálne je už polroka vo väzbe a obvinený je spolu s Pavlom Rusko v kauze falšovania zmeniek. Vyšetrovaný má byť aj v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici mu predĺžil a sprísnil väzbu. Kočner podal proti rozhodnutiu sťažnosť, ktorou sa zaoberal Najvyšší súd SR. Ten ju však zamietol ako nedôvodnú.