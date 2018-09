Stará vydieračská kauza sa chýli ku koncu: V októbri odznejú záverečné reči

BRATISLAVA - V rámci starej vydieračskej kauzy, v ktorej čelia obžalobe Libor J. a Marián S., by v októbri mali odznieť záverečné reči. Okresný súd Bratislava I dnes ukončil výsluch plánovaných svedkov.

Prvým bol poškodený Milan B. Ten uviedol, že v rámci sporu o peniaze z predaja auta ho obžalovaný Libor J. v roku 2010 chytil pod krk a búchal mu pažbou pištole po hlave. Údery síce neboli silné, ale spôsobili mu škrabance. Obžalovaný Libor J.označil svedka za nedôveryhodného. "Stále klame, aby sa zachránil pred trestným stíhaním," povedal s tým, že svedok čelil trestným stíhaniam a obchodoval s kradnutými autami.

Ďalším svedkom bol obhajobou navrhnutý Martin R., ktorý je mediálne známy z kauzy autičkárov. Pred súdom vypovedal, že Libor J. žiadal od poškodeného späť peniaze za čierny Mercedes, ktorý od neho kúpil, ale ukázalo sa, že je pokazený. Keď poškodený peniaze nedodal v dohodnutej lehote, spísali spolu dokument pred notárom. Keď ani potom peniaze nevracal, dohodol Martin R. stretnutie, na ktorom boli obžalovaný aj poškodený. Peniaze nakoniec údajne zohnala družka poškodeného, ktorá predtým odmietla návrh založiť svoj dom. Následne podľa Martina R. "bolo po probléme". Svedok podľa vlastných slov nezaznamenal medzi poškodeným a obžalovanými nejaký násilný stret. Prokurátorka navrhla konfrontáciu oboch svedkov. Martin R. to však odmietol s tým, že skutočnosti v rámci prípadu sa môžu týkať aj veci, v ktorej je stíhaný on sám.

Podľa obžaloby v auguste 2010 Libor J. a Marián S. donútili vyhrážkami poškodeného Milana B., aby s nimi išiel na notársky úrad a podpísal dlžobný úpis, teda uznanie dlhu vo výške 51 500 eur. Milana B. žiadali, aby dlh splatil predajom rodinného domu jeho priateľky. Libor J. ho údajne udieral do sánky, potom mu Marián S. podal pištoľ. Do miestnosti zavolali aj priateľku poškodeného. Pýtali sa ich, či im to stojí za problémy, že im urobia zo života peklo, že o nich všetko vedia. O pár dní poškodení vyplatili údajný vyše 50-tisícový dlh.

Obžalovaní boli v tomto prípade už raz oslobodení, odvolací súd však prípad vrátil na opätovné prerokovanie. Libor J. a Marián S., sú v médiách spájaní s bratislavskou skupinou "jakšíkovci".