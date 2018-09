Nepochopiteľné odhalenie o smrti Jána (†57): Chladnokrvná vražda susedom, krv na rukách polície?

SEREĎ – Uplynulú sobotu došlo v Seredi k brutálnej vražde. Obeťou sa stal podnikateľ Ján S. (†57). Zastrelili ho priamo vo dvore jeho domu, počas toho, ako oberal jablká. Rodina zo skutku viní suseda Viliama (77), s ktorým niekoľko rokov riešili susedské spory. Myslia si, že udalosti by sa dalo predísť, ak by kompetentní zasiahli skôr.

Polícia krátko po udalosti, ktorá šokovala okolie, zatkla dvoch mužov vo veku 77 a 52 rokov. Trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová informovala, že mladšieho ešte v nedeľu prepustili, starší zostal v cele policajného zaistenia.

Už v pondelok polícia voči nemu vzniesla obvinenie z obzvlásť závažného zločinu vraždy. Zároveň predložili návrh na jeho väzobné stíhanie. Podľa našich informácií je obvineným sused Viliam (77), ktorého rodina označila za problémového človeka. Syn zavraždeného Ján prehovoril o tom, ako im pravidelne strpčoval život.

Jeden spor za druhým

„On vytváral susedské spory. Stále mal nejaký problém,“ uviedol Ján. Na jeho adresu pridal tiež závažné obvinenie, že k streľbe nedošlo po prvý raz. „Bolo to aj na polícii. Tak sa to riešilo, že namiesto suseda Viliama, bol na výsluch predvolaný otec, a tak sa to uzavrelo,“ povedal.

Dalo sa teda tragédii predísť? Ján tvrdí, že dôchodcu nik nevypočúval. Opísal, že podľa neho zbraň nemá v legálnej držbe, a jeho terčom bol dokonca aj alarm, ktorým mala rodina zabezpečený pozemok. .“Objekt sme mali zabezpečený. Ak sa spustil alarm, veď to je normálne, je to elektronika, aj susedná firma má zabezpečovací systém, tak nám strieľal do krytu alarmu,“ opísal Ján. Rodina v dome, kde došlo k tragédii, nebývala. Zavraždený muž pôsobil ako podnikateľ, a seniorovi sa to, že sa mu darilo, podľa rodiny zavraždeného nepozdávalo.

Ako z televízie

Príhody, ku ktorým počas rokov došlo, prirovnal Ján k relácii, ktorá zobrazuje susedské spory. „Akoby to bola pre neho inšpirácia,“ poznamenal. „Napríklad si vymyslel, že sme mu doniesli do jeho uzamknutej garáže starý olej v množstve 400 litrov, čo sú dva veľké sudy, vyliali mu ho do tej garáže, naspäť sme zamkli garáž aj pozemok, a potom on teda zavolal policajtov, že tam je olej,“ zaspomínal si na jednu z udalostí.

Streľba vo dvore rodinného domu v Seredi skončila tragicky. Telo Jána (†57) našla manželka. Zdroj: Google maps/seredonline.sk

Seniorovi vraj vadili aj listy, ktoré odfúklo na jeho pozemok, či pretŕčajúce konáre. „Môj nebohý otec bol na meste, riešili sa tam pretŕčajúce konáre, dve halúzky alebo čo, a tam mu povedal, že aj tak raz skončíš za mostom. V Seredi je za mostom cintorín,“ rozhovoril sa syn.

Spôsob vyšetrovania rodinu zarazil

Susedovo správanie mala smútiaca rodina riešiť aj s jedným z jeho synov, ktorý býva v susedstve. „Upozorňovali sme ho, že prosím ťa, daj si to do poriadku. Povedz mu niečo. Povedal nám, že si s ním nevedia rady, že on je neprispôsobivý,“ okomentoval Ján.

Z postupu vyšetrovateľov v deň tragédie bol zarazený. Priblížil, že v ich dome sa veci riešili ihneď, no k susedovi polícia zavítala až neskôr. „Bol prehratý záznam z kamier, čo tam prebehlo k tomu incidentu. Ale na to sa musí čakať ďalší deň celý, aby sa niekto uráčil, dať povolenie, že môžu k nemu ísť pohľadať zbraň. Však preboha, tu sa jedná o vraždu,“ povedal nahnevane.

Jána zastrelili vo dvore jeho domu: Príbuzní zosnulého vinia suseda. (ilustračná foto) Zdroj: pixabay.com

Sused podľa neho nemal problém zo zákonom po prvý raz. „Našli u neho dva kýble streliva a teraz mal znova zbrane doma, ako sa k tomu dostane takýto človek?“ pýta sa Ján.

Plánoval vraždu?

Syn Ján sa vyjadril, že vražda bola jednoznačne naplánovaná. Ako uviedol, jeho otec ani nestihol prestrihnúť konár na jabloni. „On to musel mať pripravené pri tom plote, lebo aby niekto niekoho zastrelil čelom do tváre, tak to bol ozaj moment prekvapenia. Keby niekto ide ku mne so zbraňou tak to vidím, tá zbraň musela byť pripravená,“ uzavrel.

Tvrdenia, ktoré vyslovil syn zavraždeného na adresu suseda, polícia nekomentovala. Objasnili, že v súčasnosti vykonávajú viaceré úkony, ktoré však zatiaľ nemôžu konkretizovať. "Na prípade naďalej intenzívne polícia pracuje a preverujeme všetky informácie, ktoré s prípadom akýmkoľvek spôsobom súvisia," vyjadrila sa trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

K údajnému vyčíňaniu suseda, a otázkam, či Viliam v minulosti mal problémy zo zákonom alebo či incident zachytila kamera, sa však vyjadriť odmietli. "Polícia ku konkrétnym osobám nemôže poskytovať informácie. Vyjadriť sa môžeme len ku konkrétnym prípadom," uzavrela hovorkyňa.

Telo našla manželka

Jána S. zastrelili v sobotu, na dvore našla jeho bezvládne telo manželka Mária. „Podľa vykonanej súdnej pitvy muž zomrel na následky strelného poranenia,“ informovala cez víkend M. Linkešová.

„Polícia vykonala počas víkendu domové prehliadky aj za účasti policajných psovodov a pyrotechnikov, počas ktorých policajti našli a zaistili viaceré stopy,“ priblížila postupy hovorkyňa. Stopy poputujú na extertízu. Strelcovi za skutok hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Či bol páchateľom skutočne problémový sused, preukáže až vyšetrovanie.