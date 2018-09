Cyklisti, chodci aj vodiči sa búria! FOTO Policajti parkujú na chrapúňa, je toto vôbec možné?

BRATISLAVA – Napriek tomu, že sa polícia rada pochváli hrdinskými zákrokmi na sociálnej sieti, nevyhne sa ani spŕške kritiky. Občania totiž nelenia a pri pohľade na policajné auto stojace na priechode či vyhradenom parkovacom mieste ihneď siahajú po fotoaparátoch. Kedy ale polícia skutočne porušuje predpisy a mali by ste zasiahnuť?

​Krátko pred obedom v bratislavskom Novom Meste na Osadnej ulici zastavilo policajné auto. Peter sa však začudoval, keď videl, že hliadka zaparkovala priamo na priechode pre chodcov. Priblížil, že muži zákona odbehli na desať minúť, potom sa vrátili a odišli preč. Situácia sa odohrala 3. septembra. „Sedel som vonku na terase a za mnou sedeli ďalší, asi štyria policajti. Keď som ich začal fotiť, ako zaparkovali, hodili na mňa vražedné pohľady, ako keby som im ublížil,“ opísal Martin.

Čitateľ ihneď zaznamenal situáciu. Zdroj: Tip čitateľa

S otázkou, čo robila konkrétna policajná hliadka na mieste v tom čase, sme sa obrátili na políciu. Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková objasnila, že hliadka, na ktorú natrafil čitateľ, preverovala poplachový signál vyslaný z chráneného objektu na Budyšínskej ulici. "Z dôvodu zabezpečenia včasného vykonania služobného zákroku využili policajti ustanovenie § 69 ods. 4 druhej časti zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, podľa ktorého je policajt oprávnený uložiť výnimku z pravidiel cestnej premávky na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky," vysvetlila. Dodala, že z predmetného záberu je teda zrejmé, že bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ohrozená nebola.

Dva tábory

Len nedávno sa pritom odohrala podobná situácia. Polícia obhajovala na sociálnej sieti iných kolegov, ktorí odstavili služobné auto na cyklotrase na frekventovanom Kamennom námestí. „Podľa sprostredkovaného stanoviska bratislavskej polície policajti z priloženej fotografie si vďaka svojej obozretnosti všimli agresívne konanie vo verejnom priestranstve a promptne zasiahli,“ znelo vtedy vysvetlenie kompetentných. Komentujúci pod príspevkom sa však rozdelili na dva tábory. Kým niektorí tvrdili, že policajti mali zapnúť aspoň výstražné svetlá, aby upozornili na zásah, iní skonštatovali, že boli v práve. Ako to teda vlastne je a ako by mal bežný občan upozorniť na to, že policajti porušujú dopravné predpisy?

Denisa Baloghová z Prezídia policajného zboru objasnila, že pôsobnosť policajných hliadok je skutočne rozsiahla a každý prípad je individuálny. "Napríklad môže ísť o pátranie po nebezpečnom páchateľovi po horúcej stope, preto použitie majákov by bolo v takom prípade kontraproduktívne, alebo napríklad ak osoba chce ukončiť svoj život skokom z mosta, v takom prípade nie je čas hľadať parkovacie miesto v súlade s dopravnými predpismi a policajt zameriava svoju pozornosť prioritne na záchranu života," vysvetlila.

Parkovanie policajtov si verejnosť pozorne všíma, fotografie sa často objavujú na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook/Ortodoxní Nitrančani, Polícia SR, Útrapy Bratislavského cyklistu

Čo však robiť, ak ste predsa len presdvedčený, že príslušníci polície robia to, čo by nemali? Denisa Baloghová radí, že v prípade podozrenia by sa mali občania obrátiť priamo na inšpekciu Ministerstva vnútra SR. "Prípadne na odbor kontroly krajského riaditeľstva Policajného zboru a podať podnet," dodala. Okrem zaznamenania situácie je teda najlepšie podniknúť aj ďalšie kroky, aby ste zbytočne iba nešírili paniku na sociálnej sieti.